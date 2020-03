Grave lutto per Pelé che ha perso il fratello minore a cui era molto legato. È morto a 77 anni Jair Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Zoca, in un ospedale di Santos, dove era ricoverato in quanto malato da tempo di cancro alla prostata.

A darne notizia sui profili social ufficiali della società è il Santos, formazione in cui Zoca, di due anni più giovane di "O'Rey", militò tra il 1961 e il 1962, disputando 15 partite e realizzando quattro gol. In seguito, Zoca lasciò il calcio professionistico per lavorare nelle aziende di famiglia. Pelé era molto legato al fratello, ma non si sa ancora se potrà partecipare ai funerali, che si terranno in forma privata, a causa delle sue condizioni di salute, secondo quanto riporta la stampa brasiliana e in particolare il quotidiano Folha de Sao Paulo.