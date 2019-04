Pelé resta in ospedale a Parigi per un'infezione alle vie urinarie

Pelé è ancora ricoverato in ospedale a Parigi, in Francia. Al sito brasiliano 'Uol Esporte', l'ufficio stampa di 'O Rei' ha riferito che l'ex giocatore di 78 anni ha avuto un'infezione alle vie urinarie. L'ex campione brasiliano è stato ricoverato dopo aver avuto la febbre. Pelé è stato trattato con antibiotici, ma dovrebbe rimanere "uno o due giorni in più ricoverato". 'O Rei' è andato nella capitale francese per incontrare l'attaccante del Psg, Kylian Mbappé.