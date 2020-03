Per ora si gioca! La UEFA rinvia al 17 marzo le decisioni sulla possibile sospensione delle coppe

" Alla luce degli sviluppi sul caso COVID-19 in tutta Europa, la UEFA ha invitato i 55 rappresentanti delle associazioni membre e agli altri rappresentanti delle leghe europee e della FIFPro a prendere parte a una videoconferenza che si terrà il prossimo 17 marzo per discutere dei futuri sviluppi del calcio europeo. Si discuterà dei campionati nazionali, delle competizioni europee e degli Europei del 2020. "

Il calcio si ferma? No, va avanti almeno per il momento. Le partite in programma oggi per gli ottavi di finale di Europa League si giocheranno come da programma, fatte salve le due che vedevano coinvolte Inter e Roma, e così si svolgeranno le gare del weekend calcistico ancora non rinviate. Il discorso rinvio è rinviato alla prossima settimana: il 17 marzo incontro virtuale per decidere il futuro prossimo del calcio europeo.

Tutti si fermano, il calcio europeo no

Martedì 17 sono in programma le due gare di Champions League Lione-Juventus e Manchester City-Juventus, che già in questo momento possiamo dare per rinviate, viste le condizioni di quarantena in cui sono appunto Juventus (per il caso Rugani) e Real Madrid (positivo un giocatore della squadra di basket, Tomkins); quindi probabilmente si deciderà per i match da mercoledì in poi. Verosimilmente si va verso una sospensione dei match dal 17 in poi.