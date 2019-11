Platini: "Alla FIFA non mi volevano presidente, la VAR penso sia una bella c***ata"

" Non ho festeggiato, perché mi sono sempre ritenuto un uomo libero "

Lo ha detto Michel Platini, ex fuoriclasse della Juventus ed ex presidente dell'UEFA, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', commentando la completa assoluzione nella vicenda del presunto pagamento illecito ricevuto dall'allora ex presidente della FIFA Sepp Blatter. Platini, nel presentare la sua nuova autobiografia 'Il re è nudo', ha aggiunto:

" Ho sofferto per un mese, poi ho pensato a difendermi. Dopo che la giustizia svizzera mi ha assolto, ora sono io a spiegare come sono andate le cose "

" Alla FIFA non mi volevano come presidente. Io volevo difendere il calcio, unico calciatore che poteva diventare presidente della FIFA "

Il tre volte Pallone d'Oro ha detto di "non aver più rapporti con Blatter" e neanche con gli attuali vertici della FIFA:

"A 64 anni ho la possibilità di un'ultima avventura, ma non posso sbagliare e ci devo pensare bene", ha proseguito Platini che si è detto anche "sorpreso" dalle parole di stima ricevute dal presidente francese Emanuel Macron. Infine sulla VAR, che ha sempre osteggiato, Platini ha detto:

" La VAR non regola le cose, ma le sposta. Non si tornerà mai indietro, ma penso sia una bella c***ata "