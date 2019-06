Playout Serie B: il TAR respinge il ricorso del Venezia, si giocherà a partire dal 5 giugno

Il grande caos dei playout di Serie B è forse giunto ad una conclusione. Oggi, infatti, era il giorno della decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dal Venezia, relativamente al blocco dei match in programma per decidere la permanenza nel campionato cadetto. La sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presieduto dalla dottoressa Germana Panzironi, doveva stabilire che cosa fare rispetto al ricorso presentato dalla società lagunare a cui, ad adiuvandum, si era costituito anche il Foggia calcio, sostenitore di un format di Serie B a 22 squadre, bloccando di fatto la propria retrocessione, oltre a quella delle società interessante (Salernitana e Venezia).

Una situazione molto intricata dettata dalla riduzione della pena per il Palermo: dalla retrocessione in Serie C a una forte penalizzazione (20 punti) per illecito amministrativo. Una sentenza della Corte federale d’Appello che ha portato alla retrocessione del club foggiano citato, oltre a Padova e Carpi e alla disputa dei playout per la quarta retrocessione tra Salernitana e Venezia, che si disputerà mercoledì 5 e domenica 9 giugno. Il reclamo del Venezia, in questo senso, si basava sulla scelta delle date in piena finestra FIFA: assenza di numerosi giocatori per via delle Nazionali. Il TAR dunque si è espresso respingendo in via cautelare il ricorso d’urgenza dei veneti e dunque gli incontri si disputeranno in attesa della camera di consiglio il giorno 11 giugno per la trattazione del caso.

“Non si ravvisano le ragioni di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica. Nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, appare preminente l’interesse alla conclusione del campionato al fine di permettere alle parti resistenti di organizzare le prossime stagioni“, si afferma nel comunicato del Tribunale.

