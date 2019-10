"Bollito!", "Attempato!", "Vecchio!", "Ritirati!" e chi più ne ha più ne metta. Nel volgo da stadio, chissà quante volte se lo sono sentiti urlare i protagonisti di questa storia. E chissà poi quante altre, di questi tempi, che sono quelli degli "haters". Ma intanto, che si parli di Gianluigi Buffon, Francesco Teti o Giuseppe De Bernardo, le loro prodezze sono ancora lì a distribuire emozioni. Poco importa se si tratti di Serie A, Eccellenza piemontese o Promozione laziale. Al portiere che, superata la soglia dei 40 anni, compie un colpo di reni decisivo per salvare il risultato, si catapulta in area avversaria e segna al minuto 92 o chi para 11 rigore nell'arco di un anno solare (peraltro non ancora terminato), occorre solamente togliersi il cappello. O il berretto, come quello che indossava Lev Yashin, che proprio ieri - 22 ottobre 2019 - avrebbe compiuto 90 anni.

La parata di Gianluigi Buffon - Juventus-Bologna Serie A 2019-20Getty Images

Dal Buffon "plastico" a Teti, il portiere goleador

Buffon l'abbiamo visto tutti: nel finale del match contro il Bologna, una sua eccezionale parata d'istinto ha mandato alto sopra l'attraversa un'altrettanto spettacolare rovesciata acrobatica, ravvicinata e a botta sicura del "Ropero" Federico Santander, nello stesso weekend, invece, il santhiatese Francesco Teti - giovanili Inter e un breve passato da professionista, da ventenne, tra le giovanili della Pro Vercelli, prima di intraprendere una lunga carriera tra i dilettanti, ha ripercorso le orme dei vari Michelangelo Rampulla, Massimo Taibi, Marco Amelia (per dirne alcuni), spingendosì in area al minuto 92 e regalando al suo HSC Derthona (Eccellenza piemontese), con una conclusione a fil di palo, il gol del definitivo 2-2, mantenendo così l'imbattibilità sin qui acquisita dagli storici Leoncelli.

Il portiere del Derthona 2019-2020 Francesco Teti, qui fotografato ai tempi della Novese (Serie D) in compagnia del suo allenatore (ora al Fossano, Serie D) Fabrizio Viassi (foto di Marco Stesina)Other Agency

Come Rampulla, Taibi, Amelia...

Un "bis", visto che l'impresa di segnare gli era già riuscita nel gennaio 2012 in CND con la maglia della Novese nel match contro la Lavagnese. Sulle colonne de "La Stampa", intervistato dal giornalista Andrea Zanello, ha così commentato:

" Sono un ragazzo fortunato. Non posso dire altro. In pieno recupero ho deciso di provarci e mi sono spinto in area di rigore avversaria in occasione di un calcio d'angolo. La palla si è messa a vagare in area dopo un batti e ribatti ed è capitata tra i miei piedi. Dal canto mio ho chiuso gli occhi e ho calciato. E ho calciato bene perché la sfera è rotolata sul primo palo. Siamo esplosi tutti di gioia. Sono sensazioni uniche... "

A 40 anni, parallelo al calco, Teti progetta guantoni marchiati "EffeTi", come le sue iniziali... da portiere. Ed è forse per il fatto di essere entrato nel commercio che con una battuta, risponde così sul quotidiano piemontese:

" Quaranta? Preferisco dire di avere 33 anni più iva... Mi sento un ragazzino e non ho nessuna intenzione di smettere: ho ancora tante motivazioni. "

Il portiere del Derthona 2019-2020 (Eccellenza piemontese) Francesco Teti, qui ai tempi della Valenzana (foto di Marco Stesina)Other Agency

De Bernardo: a 45 anni il miglior para-rigori d'Europa

Un'impresa ancor più eccezionale, per dirla alla Lucio Dalla, è però quella messa a punto da Giuseppe De Bernardo. Classe 1974, a 45 anni può fregiarsi del titolo di miglior para-rigori d'Europa. In questo anno solare - peraltro non ancora ultimato - ha parato la bellezza di 11 rigori sui 12 assegnati contro il suo Rocca Priora, club dell'hinterland romano, che peraltro - durante il 2019 - ha esultato per il passaggio dalla Prima categoria alla Promozione laziale, anche e soprattutto grazie del suo portierone napoletano di origini ma ormai capitolino di adozione. Che tanto assomiglia ad Angelo Peruzzi, tra i suoi idoli sportivi. Il suo record subita quello degli otto penalty fermati da Samir Handanovic con la maglia dell'Udinese e, di gran lunga, quello di quest'anno - comunque considerevole - di Andrea Consigli (4, la scorsa primavera) con la maglia del Sassuolo. Così, De Bernardo, la cui ultima saracinesca in ordine cronologico l'ha abbassata nella partita contro il Giardinetti, si è raccontato a Daniele Petroselli di "Leggo":

Giuseppe De Bernardo, portiere del Rocca Priora (Promozione laziale), che ha parato 11 rigori nei primi dieci mesi del 2019 (foto tratta dal portale www.gazzettaregionale.it)Other Agency

" Sono sempre stato bravino a respingere i calci di rigore, ma da un paio di anni ho sperimentato una tecnica particolare, che ovviamente non rivelerò ma che, evidentemente, si sta rilevando efficace. Uno dei miei difensori, per scherzare, mi ha detto che preferisce stendere fallosamente gli avversari in area piuttosto che lasciarli tirare, perché sa che poi, io, parerò la conclusione dagli undici metri... Battute a parte, oltre a una certa propensione, ci va anche intuito e una buona dose di fortuna: ormai, però, chi ho di fronte, probabilmente e in soggezione e mi calcia addosso (continua Giuseppe con la sua solita ironia, ndr). Di questo record vado orgoglioso, anche perché arriva a un età, 45 anni, non proprio verdissima per giocare a calcio. Io però non mollo. La speranza più bella tra i portieri italiani? Certamente Alex Meret. "