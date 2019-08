Premier League: l'Aston Villa supera l'Everton 2-0

Prima vittoria in campionato per l'Aston Villa, che supera 2-0 l'Everton nell'anticipo della terza giornata di Premier League. Decisive le reti di Wesley al 21' del primo tempo e di El-Ghazi al 50' della ripresa, in pieno recupero. L'attaccante dei 'Toffees' Moise Kean, prelevato dalla Juventus quest'estate, è sceso in campo nella mezzora finale, quando il punteggio era ancora sull'1-0. La squadra di Birmingham sale così a 3 punti, mentre l'Everton rimane fermo a 4.