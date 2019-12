Premier League: West Ham esonera Pellegrini

Il West Ham ha esonerato il tecnico Manuel Pellegrini. Fatale per l'allenatore cileno 66enne il ko casalingo di oggi contro il Leicester per 1-2. "Il West Ham United può confermare che Manuel Pellegrini ha lasciato il club con effetto immediato", si legge in un tweet della società londinese. "E' diventato chiaro che un cambio è richiesto per riportare il club sul percorso in linea con le nostre ambizioni per questa stagione", ha commentato in una nota David Sullivan, presidente e comproprietario della società. Gli Hammers sono al momento a un punto dalla zona retrocessione in Premier League, a quota 19.