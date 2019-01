Aereo Emiliano Sala, Guernsey Police: "Nessuna traccia del velivolo, ricerche sospese per oscurità"

Ore 8.30: riprendono le ricerche

Ecco il primo comunicato di oggi della Guernsey Police.

" Abbiamo ripreso la ricerca. Due aerei stanno decollando e cercheranno in modo mirato, nei punti in cui crediamo ci sia la più alta probabilità di trovare qualche cosa. Le aree costiere intorno ad Alderney e le isole saranno setacciate per via aerea. Forniremo aggiornamenti quando avremo le informazioni. "

Ore 10.30: 4 possibilità

" Stiamo proseguendo le ricerche basandoci su quattro opzioni: 1 - Sono atterrati da qualche altra parte, ma non si sono messi in contatto 2 - Sono atterrati in mare, sono salpati su una nave di passaggio ma non si sono messi in contatto 3 - Sono atterrati in acqua, utilizzando la zattera di salvataggio che sappiamo era a bordo 4 - L'aereo si è rotto al contatto in acqua, lasciandoli in mare. La nostra area di ricerca è prioritaria sull'opzione zattera di salvataggio. "

Ore 11.30: tre aerei e elicottero impiegati nelle ricerche ma nessun rilievo dell'aereo

" Sono impiegati tre aerei e un elicottero in volo. Stiamo anche esaminando le immagini satellitari e i dati dei telefoni cellulari per vedere se possono essere di aiuto nella ricerca. Per il momento, nulla è stato individuato dell'aereo mancante. "

Ore 12.15: Ranieri: "Prego per Emiliano, è un ragazzo eccezionale"

Anche Claudio Ranieri, ex tecnico del Nantes ed attuale allenatore del Fulham, dai microfoni della BBC ha voluto esprimere la propria apprensione e la scomparsa dell'aereo che portava l'attaccante argentino a Cardiff mentre era in volo sul Canale della Manica.

" Prego per Emiliano e la sua famiglia. È un calciatore fantastico che ha sempre dato il massimo quando abbiamo lavorato insieme in Francia. Come chiunque altro, sono rimasto sconvolto dal fatto che Emiliano fosse a bordo di quell'aereo. E' un personaggio meraviglioso. Conoscendolo come persona, è un combattente "

Ore 13.00: L'ex fidanzata: "Non smettete di cercarlo"

"Indagate, non smettete di cercarlo. Non penso che si arrenderanno a causa del maltempo”. E’ questo il disperato grido di allarme di Berenice Schkhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore italo-argentino scomparso da ieri sui cieli della Manica mentre era in volo verso Cardiff a bordo di un piccolo aereo da turismo. La calciatrice mancata in un lungo post su Instagram ha detto di sentirsi impotente: Non riesco a smettere di pensare che stai bene e al sicuro. Ho avuto la fortuna di conoscerti. Perché è successo ad un uomo combattivo, affascinante, pieno di progetti, grande lavoratore. Una brava persona. Perché i sogni non diventano realtà”. In precedenza in un messaggio su Twitter poi cancellato, la ragazza aveva scritto: Indagate la mafia del calcio perché non ci credo”.

Ore 14:30: Continuano le ricerche, ma le possibilità di trovare dei superstiti sono molto ridotte

" Nelle ultime 5 ore è stata coperta un'area di 280 miglia quadrate con un'azione di ricerca combinata di aerei dalle isole della Manica, Francia e Regno Unito. La ricerca continua e una decisione sul prosieguo dell'azione verrà presa in serata. "

Ore 18:10: Nessuna traccia del velivolo, le ricerche verranno sorprese a breve per l'oscurità

" Dopo 9 ore di ricerche tra aerei e una barca di salvataggio, non c'è traccia dell'aereo scomparso. Con la luce sempre più debole, le ricerche verranno sospese a breve per la notte. La decisione sul prosieguo della ricerca verrà presa domani mattina presto. "