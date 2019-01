Aereo Emiliano Sala, la polizia di Guernsey : "Riprese le ricerche"

La polizia di Guernsey, l'isola tra la Francia e l'Inghilterra, ha annunciato stamane di aver ripreso le operazioni per trovare l’aereo Piper sul quale lunedì sera viaggiava Emiliano Sala, attaccante italo-aargentino che il Cardiff City aveva appena acquistato dal Nantes per 17 milioni di euro. Ecco gli aggiornamenti in diretta della terza giornata di ricerche...

Ore 8.50

" Sono riprese le ricerche nella zona tra le isole nella zona del Canale della Manica Burhou, Casquets, Alderney, Jersey e Sark oltre ai dintorni della penisola di Cherbourg (Normandia). Ulteriori informazioni saranno rilasciate non appena saranno disponibili. "

Seguono aggiornamenti!