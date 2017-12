Al Manchester City basta Sterling contro il Newcastle: 18 gioie di fila e +15 sullo United

Il Manchester City mette a segno la 18esima vittoria di fila (a 19 Guardiola eguaglierebbe il suo stesso record, tagliato con il Bayern Monaco) e, a quota 58 punti, si porta a +15 sui rivali cittadini dello United. Questa volta, a farne le spese, il Newcastle, che si difende come può ma deve capitolare al 31' di fronte alla triangolazione vincente firmata De Bruyne-Sterling. Magpies sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere a +1, solamente, dal Bournemouth terzultimo.

Sergio Aguero of Manchester City fails to control the ball from a cross watched by Rob Elliot (R) of Newcastle United during the Premier League match between Newcastle United and Manchester City at St. James' Park on December 27, 2017 in Newcastle upon TyGetty Images

La cronaca della partita

Il match parte con un'impostazione ben precisa: il Newcastle chiuso a riccio, con il suo 5-4-1, per difendersi dal calcio-champagne di un Manchester City in stato di grazia. Il piano dell'ex timoniere del Napoli sembra funzionare per una mezz'ora abbondante, in cui Kompany - all'11' - è costretto a dare forfait per i soliti problemi muscolari. Al suo posto, la punta Gabriel Jesus, con Fernandinho che scala in difesa.

Manchester City's Vincent Kompany hands the captains armband to Fernandinho as he walks off to be substituted after sustaining an injuryReuters

Al 7' lo stesso Fernandinho, aveva servito alla grande Agüero che, a pochi passi dallo specchio, si è dovuto accontentare di scheggiare il palo. Dopo la sostituzione, il City continua imperterrito nell'attaccare i padroni di casa, che al 18' si aggrappano al miracolo di Elliot sulla deviazione di testa, sottoporta, del Kun, dopo un cross su calcio di punizione dalla destra di De Bruyne. Al 30', quindi, l'argentino ci prova nuovamente con un destro al fulmicotone dai 25 metri con palla che, nuovamente, fa la barba al palo. Tuttavia, i Magpies non possono nulla, al 31', quando De Bruyne chiude un triangolo aperto da Sterling il quale, a tu per tu con Elliot, insacca con una volée delicatissima, che manda a quarte quarantotto i piani di Rafa Benítez. Palla al centro e il Newcastle, totalmente assente in fase offensiva sino a quel momento, sfiora addirittura il pari immediato: al 35' Aarons, approfitta di un buco difensivo di Walker e batte Ederson con un delizioso pallonetto. La sfera, tuttavia, viene tolta dallo specchio da uno straordinario intervento aereo di Otamendi. Così, dopo un contropiede sciupato da Agüero e un altro miracolo di Elliot su rasoiata di Sterling, si passa al secondo tempo. In cui lo spartito del match non cambia e in cui i taccuini annotano, sostanzialmente, due momenti-chiave: al 66', gol annullato sul tap in di Agüero (in offside) dopo l'ennesima staffilata da fuori di De Bruyne, infrantasi sul palo. All'89', invece, pareggio sfiorato da parte dei Magpies da parte del subentrato Gayle che di testa, in tuffo, sfiora l palo su assist mancino di Atsu. Finisce 0-1.

Manchester City players celebrating goal against NewcastleEurosport

La statistica chiave

Il gol al 31' di Raheem Sterling è il 200° dell'era Guardiola al Manchester City.

Il tweet

Il migliore

Kevin DE BRUYNE (Manchester City): come sempre, il solito De Bruyne. Che colleziona assist vincenti, conclude da fuori con veri e propri missili, è fisicamente imprendibile... Uno spettacolo, ammirarlo giocare.

Il peggiore

Mohamed DIAMÉ (Newcastle): perde alcuni palloni "sanguinosi" a metà campo, in soggezione di Gündogan.

Il tabellino

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 0-1

Newcastle United (5-4-1): Elliot; Yedlin, Mbemba (77' Merino), Lascelles, Dummett, Manquillo; Aarons (71' Atsu), Shelvey, Diamé, Murphy; Joselu (62' Gayle). All.: Benítez.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Kompany (11' Gabriel Jesus), Otamendi, Danilo; Fernandinho; Bernardo Silva (83' Sané), De Bruyne, Gündogan, Sterling; Agüero (77' Mangala). All.: Guardiola.

Arbitro: Andre Marriner di Sheldon.

Gol: 31' Sterling (M).

Note - Recupero: 1+3. Ammonito: Gayle.