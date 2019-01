Emiliano Sala scomparso a bordo di un aereo: "Poche speranze di trovare sopravvissuti"

Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma purtroppo quello che questa mattina era rimbalzata come un allarme in attesa di un felice epilogo, ad ogni ora che passa rischia di trasformarsi purtroppo in una tragedia. Emiliano Sala, 28enne centravanti italo-argentino del Nantes, non è infatti mai atterrato in Galles con l'aereo da turismo con cui era partito dalla Francia per raggiungere il suo nuovo club e la sua nuova avventura calcistica in Premier League.

Ormai poche speranze...

" Dopo tutto questo tempo, con il freddo anche della temperatura dell'acqua (circa 10°, ndr) non mi aspetto che si possa trovare qualcuno vivo "

Queste le parole di John Fitzgerald, responsabile delle ricerche della Channel Islands Air. Il piccolo veivolo, Piper Malibu, non è infatti mai giunto in Galles e da ieri sera le ricerche non hanno prodotto risultati. Alle 20.23 di lunedì, la Guardia costiera britannica ha ricevuto un'allerta dal centro di controllo del traffico aereo di Jersey, che segnalava di aver perso il contatto con il Piper PA-46 con a bordo due persone (una delle due, come confermato dalle Autorità del volo civile francese, era appunto Sala). Le ricerche sono poi proseguite fino alle 2 di notte, infine sospese causa oscurità e le peggiorate condizioni meteo, e poi prontamente riprese nella mattinata di martedì. "E' stata esplorata un'area di circa 1600 chilometri quadrati, ha dichiarato la polizia di Guernsey, impiegando cinque aerei e due imbarcazioni. Le ricerche continuano, ma per ora non ci sono tracce del velivolo scomparso. Sembra svanito nel nulla, non ci sono state comunicazioni radio prima della scomparsa dell'apparecchio dai radar", ha aggiunto sempre Fitzgerald .

La disperazione del padre, il messaggio del nuovo club

"Sono disperato. Non posso crederci. Non so nulla, l'ho appreso dai media, gli avevo parlato domenica. Emiliano aveva tante speranze, sapete cosa vuol dire giocare in Premier League, non pensava che avrebbe raggiunto quel livello...", questo il drammatico commento del padre del giocatore, Horacio, intervenuto al telefono dall'emittente Canal 5 Noticias.

Questo sopra invece il comunicato del suo nuovo club con cui però, molto probabilmente, Emiliano non potrà mai giocare: "Siamo rimasti scioccati quando abbiamo sentito dell'aereo scomparso. Ci aspettavamo che Emiliano arrivasse lunedì sera a Cardiff e oggi doveva già allenarsi con la squadra. Il proprietario, Tan Sri Tan Vincent, e il presidente, Mehmet Dalman, sono addolorati per quanto successo. Continuiamo a pregare per notizie positive".

Bomber italo-argentino, consacrato con Ranieri e quello sliding doors...

Nato nella provincia di Santa Fe, come il suo idolo Batistuta, classe 1990, Emiliano Sala arriva in Europa al Bordeaux nel 2010 dove però inizialmente non trova molto spazio, per cui viene ceduto in prestito in diverse squadre minori per farsi le ossa prima di venir acquistato dal Nantes che crede tremendamente in lui dopo un'ottima annata al Caen.Anche qui una prima stagione di assestamento, poi solo annate da doppia cifra con Claudio Ranieri che crede tremendamente in lui nella stagione 2017/18 (14 centri in 38 match). Ottima anche questa prima parte di stagione in Ligue 1 (12 gol in 15 partite fin qui), che attirano le attenzioni del Cardiff a caccia di un bomber per provare a centrare la salvezza in Premier League. Il club gallese tira fuori 17 milioni di euro (record per il club) per strapparlo al Nantes, nonostante le resistenze del tecnico Halilhodzic e dello stesso Sala non così convinto di andare in Premier in un club con così poche ambizioni. La trattativa rischia addirittura di saltare, poi alla fine Emiliano si convince per inseguire il suo sogno di giocare nel campionato inglese. Un decisione che sa tanto di sliding doors. Un sogno, però, che rischia però di non avversarsi mai...