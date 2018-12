Henderson, cuore d'oro: organizza tre feste di Natale per bambini meno fortunati

"Underprivileged" si traduce "poveri, svantaggiati", mentre "disabled" è facilmente comprensibile, ma per un giorno i bambini di cui stiamo parlando hanno vissuto qualche ora felice. Jordan Henderson, con l'aiuto del compagno di squadra Adam Lallana, nel corso dell'ultima settimana ha infatti organizzato tre feste di Natale per bambini meno fortunati, dando un regalo (inclusi degli iPad) a ognuno dei partecipanti. Il capitano del Liverpool ha pagato per tutto: cibo, bevande e intrattenimento, e poi si è messo a disposizione per autografi e selfie scattati con tutti i ragazzi.

Uno splendido gesto, per niente pubblicizzato da parte di Henderson, ma le foto e i video del capitano dei Reds e di Lallana che ballano insieme ai bambini hanno fatto il giro del web, ricevendo applausi da tutti.

Anche Trent Alexander-Arnold ha preso parte a un evento che si è tenuto in un hotel vicino ad Anfield per un'associazione caritatevole, "An Hour For Others".