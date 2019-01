José Enrique sorride dopo la paura: finita la chemioterapia, lo spagnolo sta meglio

José Enrique sta meglio, e questa è una bellissima notizia: il difensore ex Liverpool e Newcastle ha trascorso gli ultimi mesi a curarsi dopo la diagnosi di un tumore cerebrale a inizio estate. Pochi mesi dopo il ritiro dal calcio a soli 31 anni, si è trovato a dover combattere contro una rara malattia: inizialmente una lunga operazione di 9 ore per la rimozione del tumore, molti chili persi in poco tempo prima dell'inizio del ciclo di chemioterapia, durato fino a pochi giorni fa. Ora lo spagnolo sta meglio e ha voluto ringraziare tutti con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram.

" Ciao ragazzi. Prima di tutto grazie per i vostri messaggi e per il vostro supporto, è stato incredibile. Vorrei condividere con voi alcune immagini di ciò che ho fatto negli ultimi due mesi. È stato difficile e non posso mentire, non solo per me ma anche per la mia compagna Amy e per la famiglia, ma credo che ciò mi abbia aiutato a lottare e a capire quali sono le priorità nella vita. Vorrei lasciare un messaggio per tutte quelle persone che stanno attraversando un brutto momento per problemi di salute o altro: non importa quanto grande sia il problema, puoi lottare e superarlo. La cosa più importante è il modo in cui lo affronti e mi sono sorpreso di me stesso per come ho reagito a questa situazione. Non credete di non essere in grado di fare qualcosa, non importa quando duro sia #WECAN. Grazie ancora per il supporto! "