Mohamed Salah e la geniale campagna antifumo che ha spaventato i suoi tifosi

Mohamed Salah fuma oppure no? La risposta è ovviamente "no" ma il video postato sui suoi social ha fatto sobbalzare i tifosi del Liverpool e i suoi estimatori, facendo solo credere a tutti che lo sia.

C'è un calciatore che palleggia al buio e dalla fattezze tutto fa sembrare che si tratti proprio di Salah: quando poi si siede al tavolo e inizia a fumare eccolo apparire lateralmente.

" Pensavi che fossi io? Ti sei preoccupato per me? E perché non preoccuparti per te stesso? Smetti di fumare, vivi meglio "

Le reazioni del web naturalmente non sono tardate ad arrivare... "Ho avuto paura per un secondo!", "Mo Salah ci ha ingannati tutti! Ma un grande messaggio!"

Non è la prima volta che Salah si fa portare di un messaggio importante: recentemente ha anche veicolato una campagna contro il maltrattamento delle donne in Medio Oriente. "Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo le donne nella nostra cultura, deve essere così, non è opzionale", diceva il claim.

Salah colpisce ancora dunque...