Pogba avverte il Manchester Utd e fa sognare la Juventus: "È arrivato il momento di cambiare"

Oggetto del desiderio di Juventus e Real Madrid, in rotta con il Manchester United, Paul Pogba rompe il silenzio e conferma la sua intenzione di cambiare aria. Parlando dal Giappone, dove sta svolgendo un tour promozionale con uno dei suoi sponsor, il centrocampista francese ha chiarito le sue intenzioni in vista della prossima stagione.

"Dopo questa stagione e tutto quello che è successo... penso che per me sia un buon momento per una nuova sfida in un altro posto", ha dichiarato Pogba come riferisce Marca.

Pur senza mai citare la squadra dove potrebbe giocare l'anno prossimo, Pogba ha aggiunto: "Sono stato a Manchester per tre anni e ho fatto molto bene, ho vissuto alcuni bei momenti e altri brutti, come capita a tutti". Parole eloquenti e che i rapporti con i Red Devils siano ormai ai minimi termini è confermato anche dal sito spagnolo ABC secondo cui l'ex centrocampista bianconero sarebbe addirittura pronto a non presentarsi al prossimo ritiro per forzare una cessione. Il Manchester per lasciarlo andare chiede però nomn meno di 180 milioni di euro.