Si spaccia per Mahrez e tratta con i procuratori: la grande burla del calciomercato

Le notizie su Riyad Mahrez che hanno infiammato il calciomercato estivo e invernale? Tutte bufale, inventate da un astuto ed esperto ladro d’identità. Secondo quanto riportato dalla testata algerina “Le Buteur”, ci troveremmo di fronte a una gigantesca burla che avrebbe coinvolto decine di procuratori e squadre: un impostore, spacciatosi per il calciatore algerino in forza al Leicester, avrebbe infatti comunicato con diversi agenti via Whatsapp e intavolato fantomatiche trattative. Le voci che vedevano Mahrez vicino al Barcellona in estate e poi al Liverpool sarebbero state inventate di sana pianta, frutto dell’imbroglio architettato dal ladro d’identità.

Riyad Mahrez sous les couleurs de Leicester CityGetty Images

Le "ricompense": dai gadget ai biglietti per le partite

Oltre a prendersi gioco della stampa specializzata di mezzo mondo, questo misterioso personaggio, che abiterebbe in Francia, userebbe un numero di telefono francese e una foto che ritrae Mahrez assieme a Cristiano Ronaldo come immagine profilo, avrebbe ricavato una serie di privilegi per le rivelazioni degli scoop di mercato, dai gadget, al merchandising fino a biglietti per assistere alle partite.

Sarebbe stato lo stesso Mahrez, che negli ultimi tempi si è rifiutato di parlare con i giornalisti per evitare il continuo rincorrersi di fake-news, a chiedere al proprio entourage di lanciare l’indagine per scoprire da dove provenissero le false voci sul proprio profilo professionale: il ladro d’identità rischia ora di essere processato e incriminato.