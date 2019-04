La Football Association grazia il portiere del Crystal Palace Wayne Hennessey. L'estremo difensore gallese, finito sotto inchiesta per un saluto nazista in occasione della partita di FA Cup del 5 gennaio scorso contro il Grimsby Town, non ha ricevuto alcuna punizione per aver mostrato un "deplorevole stato di ignoranza" sulla figura di Adolf Hitler e sul regime nazista.

Il comunicato della FA

" In effetti, Hennessey ha mostrato un considerevole grado di ignoranza, si potrebbe anche dire deplorevole su qualsiasi cosa abbia a che fare con Hitler, il fascismo e il regime nazista. Per quanto possa essere deprecabile che qualcuno ignori una parte così importante della nostra storia e del nostro mondo, non possiamo escludere che si tratti del suo caso. Tutto ciò che possiamo dire (con il rischio di sembrare paternalistici) è che il signor Hennessey dovrebbe prendere conoscenza di eventi che continuano ad avere un grande significato per coloro che vivono in un paese libero "

Era stato il compagno di squadra, il tedesco Max Meyer, a far scoppiare il caso pubblicando su Instagram una immagine che ritrae il portiere gallese con il braccio destro alzato e con la mano sinistra sulla bocca. Hennessey ha dichiarato "fin dall'inizio" dell'udienza di non sapere cosa fosse un saluto nazista e che qualsiasi somiglianza con quest'ultimo fosse "assolutamente casuale".