West Ham e Manchester United non si fanno male: 0-0 a Londra

La classica gara di fine stagione finisce 0-0. Non aveva più obiettivi il West Ham, già matematicamente salvo pur con qualche patema di troppo, e bastava un punticino al Manchester United per tenersi stretto il secondo posto, difendendolo dall'assalto del Tottenham. E in campo si è visto. Ritmi abbastanza lenti, un numero ridotto di palle gol da ambo le parti (soprattutto da quella di casa), niente reti. Protagonista Adrian, il portiere del WHU, che nel primo tempo toglie dalla porta più di un pallone velenoso scagliato dai campioni di Mourinho, ringraziando in un'occasione anche il palo. Ma, in generale, è come detto una gara che ha poco da raccontare: il West Ham avrebbe anche voglia di sdebitarsi con il proprio pubblico per una stagione da dimenticare, ma non va oltre qualche lampo di Arnautovic, mentre lo United alza il livello rispetto alla disastrosa notte di Brighton, senza però trovare il gol. In classifica, come detto, l'unico verdetto degno di nota riguarda i Red Devils, matematicamente secondi: il miglior piazzamento dal 2012/2013, la stagione dell'ultimo titolo di Premier League, quando a tirare le fila c'era ancora Sir Alex Ferguson.

La cronaca della partita

Primo guizzo firmato Arnautovic: destro troppo centrale per sorprendere de Gea. L'austriaco ha un'altra buona chance di testa, ma manca la porta. Quindi, dal 20', il Manchester United crea tre palle gol in fila: McTominay ha spazio al limite ma spara di pochissimo a lato, quindi Lingard fa partire una sventola da fuori che chiama al volo plastico Adrian, bravissimo a opporsi in sequenza anche a Sanchez e (con l'aiuto del palo) a Shaw. Alla mezz'ora risponde Cresswell: altro tiro da lontano, mira imprecisa di poco. João Mario manca la porta da un metro dopo l'ennesimo spunto di Arnautovic e nel recupero del tempo chiude Lingard: Adrian vola nuovamente per evitare lo 0-1.

West Ham gegen Manchester UnitedEurosport

Sempre Man United anche al rientro dagli spogliatoi: Sanchez aggira Adrian e calcia da posizione defilata, trovando Ogbonna quasi sulla linea, quindi il portiere spagnolo para nuovamente su Lingard. Arnautovic ha un lampo, ma né lui né Zabaleta riescono a far male. E in pochi minuti sono Pogba e Smalling, sempre di testa e sempre da posizione ottimale, a sprecare una palla gol a testa non trovando i pali di casa. Moyes inserisce Carroll per portare maggior peso all'attacco del WHU, ma serve a poco: un tiro-cross a giro di Pogba e un sinistro sballato al volo di Arnautovic sono gli unici squilli del finale. Finisce con un inevitabile 0-0.

La statistica chiave

Diciottesimo clean sheet in questo campionato per il Manchester United: i Red Devils sono la squadra che più di tutte ha tenuto inviolata la propria porta.

Il tweet

L'immagine del parapiglia finale provocato dallo scontro Pogba-Noble: animi accesi in campo

Il migliore in campo

Adrian. Merito suo se il West Ham esce dal campo con zero gol al passivo. La perla è la doppia parata su Sanchez e Shaw del primo tempo.

Il peggiore in campo

Masuaku. Attacca poco e male e, quando deve difendere, è costantemente preso alle spalle da Valencia. Esce a 25' dalla fine.

Il tabellino

West Ham (3-4-2-1): Adrian; Rice, Ogbonna, Cresswell; Zabaleta, Noble, Kouyaté, Masuaku (66' Carroll); João Mario, Lanzini; Arnautovic. All. Moyes

Manchester United (3-5-2): De Gea; Lindelof, Smalling, Jones; Valencia (94' Bailly), Herrera, McTominay, Pogba, Shaw; Lingard (74' Rashford), Sanchez (92' Young). All. Mourinho

Arbitro: Jon Moss

Gol: -

Note: ammoniti Pogba, Noble