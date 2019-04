Agüero stende il Burnley, il Manchester City mette le mani sulla Premier!

Le mani del Manchester City sulla Premier League. Grazie al complicato successo contro un Burnley ben allenato da Sean Dyche (ma questo lo si sapeva alla vigilia) la banda Guardiola si riporta in vetta alla Premier League a +1 sul Liverpool e soprattutto a sole due giornate dal termine con gli impegni contro Leicester (in casa) e a Brighton all'orizzonte. Ancora una volta è mister Sergio Aguero a risolvere problemi: il suo sinistro da attaccante di rapina nel cuore dell'area di rigore tramortisce il Burnley, che aveva anche ricevuto una consistente mano dal direttore di gara in precedenza: il signor Tierney infatti inspiegabilmente non aveva concesso il penalty per il solare "mani" in area di Barnes sul parziale di 0-0. Sofferto, dunque, ma meritato il successo sui Clarets per la la capolista!

La cronaca

Prevale l'equilibrio nella prima frazione: il City preme, ma il Burnley è ben organizzato e riesce a contenere l'urto degli ospiti. Anzi, Wood si divora un'occasione colossale in campo aperto, imitato appena più tardi da Bernardo Silva. Il Liverpool spera, "Sky Blues" inchiodati allo 0-0 all'intervallo del match del Turf Moor.

Il Manchester City alza il volume nella ripresa e stavolta il Burnley barcolla: prima il direttore di gara Tierney non concede un solare penalty agli ospiti per un mani in area di Barnes su sassata di Bernardo Silva, poi Aguero estrae il coniglio dal cilindro con un sinistro in precario equilibrio che Lowton non riesce a salvare sulla linea di porta (la goal line technology è implacabile). La partita di fatto finisce qui, il Burnley non riuscirà mai a impensierire Ederson.

La statistica chiave

20 - Sergio Agüero è il secondo giocatore nella storia della Premier League a segnare più di 20 gol in cinque campionati consecutivi, dopo Thierry Henry tra il 2001-02 e il 2005-06. Leggende.

Il migliore

Sergio Aguero, e chi altri se no? Sui conseguimenti più importanti del City c'è sempre (e sottolineiamo... Sempre!) la sua firma.

Il peggiore

Chris Wood, il suo grave errore sottoporta sul parziale di 0-0 pesa come un macigno nell'economia del risultato.

Il tabellino

Burnley (4-4-2): Heaton; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick (76’ Gudmundsson), Cork, Westwood, McNeil; Barnes, Wood (72’ Vydra). All. Dyche

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Bernardo Silva, David Silva; Sterling (90' Otamendi), Sané (65’ Jesus), Aguero (83’ Stones). All. Guardiola

Arbitro: Tierney

Gol: 63’ Aguero

Ammoniti: Lowton; Gundogan