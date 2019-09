Il 186° North London Derby è il miglior spot che la Premier League 2019/20 potesse confezionare. Intensità, fisicità, giocate da sogno e un pizzico di follia, il tutto shakerato in una cornice da favola come l’Emirates Stadium. L’Arsenal fa la partita per tutti i 90 minuti, il Tottenham va a folate e colpisce con i suoi uomini migliori, Kane e Eriksen. Proprio il danese che il Daily Mirror considera ormai un’ex Spurs (destinazione Juve) la sblocca dopo dieci minuti, complice una presa maldestra di Leno e una marcatura troppo leggera di David Luiz. Il fantasista è il primo giocatore del Tottenham a raggiungere quota 50 sia nel tabellino dei gol che in quello degli assist: la sensazione è che Pochettino farà di tutto per tenerselo a Londra.

Dopo il dodicesimo rigore di fila segnato da Kane (altro regalo della retroguardia di casa), l’inerzia è tutta per i vice-campioni d’Europa, ma Lacazette accorcia allo scadere del primo tempo e riaccende l’Arsenal che domina la ripresa, pareggiando con Aubameyang e rischiando in un paio di occasioni addirittura di ribaltarla. Alla fine il risultato è giusto, ma a festeggiare sono Liverpool e City: Reds e Citizens sono giò lontane alla quarta di campionato.

La battaglia del North London Derby tra Arsenal e TottenhamGetty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

10’ VANTAGGIO DEGLI SPURS – Dopo un ottimo avvio dei Gunners, grande ripartenza del Tottenham con Son che parte da centrocampo: il coreano fa 15 metri e suggerisce il filtrante per Lamela che lascia partire un diagonale rasoterra non irresistibile, ma Leno smanaccia malissimo nella presa bassa. Sulla ribatutta c'è Eriksen che non sbaglia il tap-in. Primo gol per lui contro l'Arsenal

39’ RADDOPPIO SPURS - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Son viene atterrato da una scivolata di Xhaka. Intervento davvero ingenuo del nazionale svizzero. Kane si presenta dal dischetto e spiazza Leno. Dodicesimo rigore consecutivo segnato tra nazionale e Tottenham

45’+1’ L’ARSENAL ACCORCIA - Lacazette stoppa in area sull'assist di Pepè, si porta avanti il pallone saltando Vertonghen e trafigge Lloris! Gol di potenza e tecnica. I Gunners riaprono la partita

59’ PALO DI KANE - Uno-due delizioso tra l’attaccante inglese e Eriksen, con Kane che in area incrocia col destro e prende in pieno il legno

71’ L’ARSENAL PAREGGIA - Guendouzi prova la conclusione da fuori area, ma sulla traettoria si inserisce Aubameyang sul filo del fuorigioco che beffa Lloris con la punta del piede. Gol numero 35 in 53 partite di Premier League per il gabonese

78’ GOL ANNULLATO ALL’ARSENAL – I Gunners segnano il 3-2, ma è tutto inutile. Sokratis aveva deviato in rete, ma l'autore del cross, Kolasinac era in fuorigioco. La Var, dopo un check, conferma il no goal

Alexandre Lacazette segna il 2-1 all'EmiratesGetty Images

Il migliore in campo

50 gol e 60 assist con gli Spurs. Il vero fulcro del gioco del Tottenham. Signore e signori: Christian Eriksen.

Il Tottenham festeggia dopo l'1-0 di EriksenGetty Images

Il peggiore in campo

Leno - Colpevole sia sull'1-0 di Eriksen, sia nell'azione del rigore concesso al Tottenham. E' stato il punto debole dell'Arsenal, anche se la difesa non l'ha aiutato

Il momento social della partita

Anche da casa sembrano apprezzare...

Il tabellino

Arsenal-Tottenham 2-2 (1-2 p.t.)

Arsenal (4-3-3): Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac, Torreira (dal 63’ Ceballos), Xhaka, Guendouzi, Pepè, Lacazette (dal 66’ Mkhitaryan), Aubameyang.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Sanchez, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Eriksen, Sissoko, Lamela (dal 59’ Lamela), Son (dal 77’ Lo Celso), Kane

Arbitro: M. Atkinson (Drighlington)

Gol: 10’ Eriksen, 29’ Kane (R), 45’+2’ Lacazette, 71’ Aubameyang

Assist: Pepè, Guendouzi

Ammoniti: Rose, Lamela, Eriksen, Winks, Sanchez (T), Lacazette, Sokratis, Xhaka (A)

Note: Recupero: 2’ p.t., 5’ s.t.