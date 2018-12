Boxing day da urlo: crollo City, il Liverpool scappa a +7 e il Tottenham sorpassa Guardiola

Crollo Manchester City

Dopo la clamorosa sconfitta in casa con il Crystal Palace prima di natale, il Manchester City di Guardiola deve arrendersi anche sul campo del nuovamente sorprendente Leicester. La squadra di Puel infatti, dopo aver sconfitto il Chelsea, batte anche i campioni d’Inghilterra. Una vittoria in rimonta delle Foxes firmata da Albrighton e Ricardo Pereira, che a 9 minuti dalla fine cancella definitivamente l’iniziale vantaggio di Bernardo Silva. Il City, così, nel giro di un nulla, perde contatto dalla vetta di addirittura 7 punti.

Bernardo Silva of Manchester City reacts to Leicester City scoring there sides second goal during the Premier League match between Leicester City and Manchester City at The King Power Stadium on December 26, 2018 in Leicester, United KingdomGetty Images

Festa Liverpool

Ad approfittarne è il Liverpool di Klopp, che fa un sol boccone del Newcastle di Rafa Benitez. I Reds restano imbattuti in questa Premier League e volano altissimi grazie al poker firmato Lovren, Salah, Shaqiri e Fabinho. I Reds dominano a quota 51 punti, frutto di 16 vittorie e 3 pareggi. Milgior attacco e miglior difesa d’Inghilterra, con 43 gol fatti e solo 7 subiti. Il digiuno dura dal 1990... Natale è tendenzialmente il periodo delle sentenze nel calcio inglese. A Liverpool facciano tutti gli scongiuri, ma la strada è decisamente quella giusta...

Liverpool fa festa dopo il primo gol di Lovren al NewcastlePA Sport

Tottenham nuova seconda forza

Della caduta del City ne approfitta soprattutto il Tottenham, che continua a viaggiare super spedito. Il Bournemouth di Howe oggi ne prende addirittura 5. Dopo i 4 gol in casa dell’Everton praticamente gli Spurs ne hanno messi 9 in 4 giorni. Altra doppietta di Son, altro gol di Kane e altra rete di Eriksen. Sono sempre quelli i protagonisti della squadra di Pochettino, a cui aggiungere Lucas Moura. Il Tottenham opera così il sorpasso sul City: 45 punti contro i 44 di Guardiola. Il Liverpool resta però lontano 6 lunghezze. Non poche.

Due doppiette in 4 giorni: fa festa Heung-Min Son, attaccante del Tottenham in gol contro il BournemouthGetty Images

Due vittorie su due per Solskjær

Dopo la prima vincente a Cardiff, buona anche la prima a Old Trafford per Ole Gunnar Solskjær. Il suo Manchester United pare guarito nello spirito e i risultati si rivedono immediatamente sul campo. Anche oggi non un match impossibile contro il fanalino di coda Huddersfield, ma fino a qualche giornata fa con Mourinho i Red Devils faticavano anche in questo tipo di partite. 3 a 1 il risultato finale con in rete Matic ma soprattutto con la doppietta dell’ex epurato Paul Pogba, magicamente di nuovo protagonista in meno di una settimana.

Ole Gunnar Solskjaer soddisfatto della vittoria del suo Manchester United in casa contro l'Huddersfield Town, 3-1 il punteggioGetty Images

Le altre: che peccato, Claudio Ranieri

Bisognoso di punti il Fulham di Claudio Ranieri sfiora la vittoria col Wolverhampton, ma è ripreso a 5 minuti dalla fine: vantaggio si Sessegnon al 74’ ma Saiss appunto, nel finale, regala il punticino ai lupi. Ranieri che continua a non trovare il successo ma alla fine a soli 4 punti dal quart’ultimo posto salvezza occupato dal Cardiff.

I gallesi infatti non vanno oltre lo 0-0 in casa del Crystal Palace, non riuscendo così a mettere un po’ di margine a cuscinetto. Non ne approfitta però nemmeno il Burnley di Dyche, sempre più in crisi, che resta terz’ultimo a quota 12 ma ne prende oggi in casa ben 5 dall’Everton. Per i Toffees doppietta dell’ex romanista Digne, oltre che gol di Mina, Sigurdsson e Richarlison.