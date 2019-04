Il manager del Chelsea, Maurizio Sarri, è stato multato di 8.000 sterline dalla FA inglese per cattiva condotta, in seguito all'espulsione subita nel pareggio di lunedì per 2-2 contro il Burnley. La FA ha comunicato che Sarri ha ammesso l'accusa e "ha accettato la penalità standard". Sarri è stato espulso dall'arbitro Kevin Friend al 94' minuto della partita.