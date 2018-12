Calcio, 'Jerusalem Post': Liverpool sull'israelieno Dabbur, Salah vuole andar via

Madrid (Spagna), 26 dic. (LaPresse) - Nonostante sia uno dei protagonisti del Liverpool, Mohamed Salah avrebbe chiesto alla proprietà la cessione. E' la rivelazione del 'Jerusalem Post', quotidiano israeliano in lingua inglese. La motivazione sarebbe il possibile arrivo ad Anfield dell'attaccante israeliano Munas Dabbur del Red Bull Salisburgo. Indiscrezione seccamente smentita dall'entourage dell'egiziano ex Roma. In passato, ai tempi della sua militanza nel Basilea, Salah scatenò polemiche quando si rifiutò di stringere la mano ai giocatori israeliani con la scusa di doversi allacciare gli scarpini, durante una partita con il Maccabi Tel Aviv valida per i preliminari di Champions League.