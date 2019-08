Calcio, Liverpool: Mignolet torna in Belgio e firma con il Bruges

Simon Mignolet ha lasciato il Liverpool per tornare nel suo paese d'origine e firmare per il Bruges. Lo hanno annunciato le due società. Il club belga aveva rivelato nelle ultime ore che il 31enne portiere, messo da parte dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp dopo l'arrivo di Alisson la scorsa estate, aveva concordato un accordo di cinque anni "soggetto al superamento delle visite mediche". Oggi l'ufficialità. I dettagli economici non sono stati resi noti, ma per i media inglesi l'operazione è costata intorno ai sette milioni di euro. Mignolet ha collezionato 200 presenze per il Liverpool dopo essere arrivato da Sunderland nel 2013, e conta 22 presenze con la nazionale belga.