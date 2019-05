"Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona simpatica, è un ragazzo fantastico". Così Noel Gallagher, grande tifoso del Manchester City, intervistato ieri sera ai microfoni di RTL 102.5 durante 'Protagonisti', in occasione del lancio di 'Black Star Dancing', nuovo singolo che anticipa l'omonimo EP in uscita il 14 giugno.

Inevitabile il commento calcistico sulla stagione del 'suo' City: "Cosa manca per vincere la Champions? Un po’ di fortuna, ma c’è sempre il prossimo anno, non dobbiamo farlo ora. Quando c’è la Champions vedo sempre in che città si svolgerà la finale. Se è, non so, in Azerbaigian dico che non abbiamo bisogno di vincerla, ma se è a Roma dobbiamo vincere. Quindi la prossima volta che la finale sarà a Roma vinceremo".