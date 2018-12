Calcio, Premier League: pari per Ranieri, Fulham-Wolverhampton 1-1

Londra (Regno Unito), 26 dic. (LaPresse) - Le neopromosse Fulham e Wolverhampton hanno pareggiato 1-1 nel match che ha aperto il Boxing Day di Premier League, valido per la 19/a giornata. Le reti nella ripresa. Sessegnon porta in vantaggio la formazione di Claudio Ranieri al 74'. Risposta Wolves con la rete di Saiss a cinque minuti dal termine. Il Fulham sale a 11 punti e al penultimo posto in classifica, a -3 dal Cardiff quart'ultimo. Il Wolverhampton raggiunge quota 26.