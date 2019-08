Calcio, Solskjaer: "Per Lukaku era arrivato il momento di lasciare il Manchester United"

"Per Lukaku era arrivato il momento di partire, ritengo sia stato fatto un buon accordo per tutti. Lui è felice". Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha congedato così l'attaccante belga, fresco di trasferimento in nerazzurro. "Si è infortunato in fase di preparazione, spero possa avere un buon inizio all'Inter", ha proseguito l'allenatore norvegese, fiducioso che la sua squadra possa sopperire all'addio dell'ex attaccante del Chelsea. "Sono convinto che i gol arriveranno da Martial, Rashford, anche Lingard ne farà di più. Avremo un differente approccio in attacco questa stagione".