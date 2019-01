Caos Fulham: Ranieri porta la squadra a fare yoga, la seduta finisce in rissa

Di Claudio Ranieri si può dire tutto tranne che non stia facendo l'impossibile, anche fuori dal campo, per risollevare le sorti del suo Fulham, penultimo in classifica in Premier League a -5 dalla zona salvezza. Il 67enne tecnico romano, campione d'Inghilterra con il Leicester nel 2015-16, ha organizzato una giornata di relax a beneficio della sua squadra coinvolgendo tutti i giocatori in una seduta di yoga. Il modo migliore - avrà pensato Ranieri - per rilassarsi e lasciarsi alle spalle le 3 sconfitte di fila rimediate tra Premier League e Fa Cup. L'ultimo ko, in particolare, grida vendetta: sabato scorso i Cottagers hanno perso 2-1 sul campo del Burnley senza subire nemmeno un tiro in porta, vanificando l'iniziale vantaggio firmato da Schurrle e 'regalando' 2 gol in 3 minuti agli avversari con le autoreti di Bryan al 20' e Odoi al 23'.

Claudio Ranieri - Fulham 2018-19Getty Images

Mitrovic-Kamara, che lite!

Un'iniziativa lodevole, quella di Ranieri, ma dall'esito disastroso. Secondo quanto riportato dal Sun, durante la seduta di yoga Aleksandar Mitrovic e Aboubakar Kamara sarebbero venuti improvvisamente alle mani. A dividerli prontamente, evitando che la situazione potesse degenerare, sono intervenuti gli altri compagni che - seppure a fatica - hanno riportato la calma.

Il precedente: quel rigore con l'Huddersfield...

Che i rapporti tra Mitrovic e Kamara non fossero idilliaci si era intuito anche lo scorso 29 dicembre nei minuti finali della sfida giocata dal Fulham contro l'Huddersfield a Craven Cottage. All'82' i due si erano contesi il pallone per calciare un rigore concesso dall'arbitro Kevin Friend sul risultato di 0-0. Ad avere la meglio era stato Kamara, che tuttavia aveva fallito l'esecuzione dagli undici metri. Ironia della sorte, i Cottagers erano riusciti ugualmente a vincere la partita grazie a una rete segnata al 91' proprio da Mitrovic. In quell'occasione, ricorda il Sun, Ranieri aveva dichiarato che "avrebbe voluto ammazzare Kamara".