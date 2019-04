Capolinea José Mourinho al Manchester United: lo Special One è un allenatore superato?

Losing My Touch cantava nel 2002 l'immarcescibile Keith Richards firmando uno dei quattro inediti della raccolta dei Rolling Stones Forty Licks: l'interrogativo si potrebbe facilmente applicare alla figura José Mourinho, allenatore senza panchina dopo il prematuro divorzio dal Manchester United, maturato dopo il pesante 3-1 rimediato ad Andield contro il Liverpool che ha fatto precipitare i Diavoli Rossi a -19 dal primo posto in Premier League. Alla luce del terzo esonero della carriera del tecnico portoghese e della parabola discendente del top manager è più che mai lecito porsi la fatidica domanda da un milione di dollari: José Mourinho è un allenatore superato che ha perso il tocco?

I SUCCESSI DI MOURINHO PRIMA DELL'INTER (2000/2010) DOPO L'INTER (2010/-) CAMPIONATI NAZIONALI 6 2 CHAMPIONS LEAGUE 2 0 EUROPA LEAGUE 1 1 COPPE NAZIONALI 5 3 SUPERCOPPE 3 2

Video - Lo United perde e Mourinho dà di matto: "Rispetto! Ho vinto più io di tutti gli altri assieme" 00:36

Le peripezie post Triplete

Si può parlare di una descensio ad inferos per il profeta di Setubal dal momento del suo rocambolesco addio all’Inter? Selezionato da Florentino Perez per aiutare il Real Madrid a conquistare la Decima, Mou si scontrò con il Barcellona di Guardiola in una lotta tra titani che lo vide trionfare “solo” nella Liga 2011/2012 (con 100 punti, a tutt’oggi un record in Spagna), nella Copa del Rey 2010/2011 e nella Supercopa 2012 (ottenute entrambe grazie alle magie dell’uomo-franchigia Cristiano Ronaldo). Risbarcato in Inghilterra come cavallo di ritorno al Chelsea, il tecnico portoghese si aggiudicò al secondo tentativo la Premier League, ma in Champions fu portato a scuola dall’Atletico del Cholo Simeone e dopo aver collezionato 9 (!) sconfitte nelle prime 16 giornate di Premier fu sollevato dall’incarico nella terza e nefasta stagione a Stamford Bridge. Il resto è storia recente e riferisce di un Mourinho che in due anni e mezzo alla guida del Manchester United ha sì vinto Europa League, Coppa di Lega e Community Shield ma ha sempre rimediato distacchi abissali dagli arcirivali del Manchester City di Pep Guardiola (19 punti il distacco nella passata stagione, 18 le lunghezze di margine alla 17a giornata di questo campionato) e non ha mai convinto fino in fondo in Champions League (ko dal Siviglia di Montella agli ottavi lo scorso anno) e in campionato (sesto, secondo posto e sesto posto dopo 17 giornate con 26 punti totali, peggior rendimento dalla stagione 1990-91).

466,1 milioni di euro in due stagioni e mezzo: i soldi spesi da José Mourinho allo United

Stagioni Acquisti Soldi spesi Acquisto più costoso 2016-2017 4 185 milioni di euro Paul Pogba 105 mln € 2017-2018 4 198,4 milioni di euro Romelu Lukaku 87,4 mln € Estate 2018 3 82,7 milioni di euro Fred 59 mln € Bilancio totale 11 466,1 milioni di euro -

Fonte Transfermarkt

I numeri di Mourinho al Manchester United: 3 trofei vinti ma...

Competizione Vittorie Pareggi Sconfitte Miglior risultato Premier League 50 26 17 2° posto Champions League 8 2 4 Ottavi di finale Europa League 10 3 2 Trionfo (2016-17) FA CUP 8 0 2 Finale League Cup 7 1 2 Trionfo (2016-17) Community Shield 1 0 0 Trionfo (2016-17) Supercoppa UEFA 0 0 1 -

Video - Mourinho, messaggio ai detrattori: "Ho giocato 14 Champions e ho passato il turno 14 volte" 00:36

Manchester United: quintessenza dell’involuzione

Fin qui i freddi numeri, ma puntando i riflettori sul “caso United” emergono falle di altro genere nell’universo Mourinho. Falle di natura tecnico-tattica in primis, perché l’ex allenatore dell’Inter non è mai riuscito a plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza, a forgiare un’identità precisa insomma, a fronte degli ingenti investimenti della proprietà sul mercato. Le squadre di Mourinho hanno sempre fatto della compattezza e della imperforabilità difensiva una loro importante prerogativa ma basta anche solo osservare il dato dei gol subiti (5a peggior retroguardia della Premier League con 29 gol subiti e 1,62 gol subiti sotto la sua gestione, un dato simile a quello fatto segnare dallo United ai tempi della disastrosa presenza di David Moyes) per rendersi conto di quanto vulnerabile sia l’impianto difensivo dei Red Devils.

E poi c’è il “tocco” per eccellenza del portoghese, ovvero la capacità di farsi venerare dai giocatori, anche quest'ultima piuttosto sbiadita: non può essere un caso ad esempio che, quello che avrebbe dovuto essere il suo uomo squadra, Paul Pogba con il Liverpool domenica scorsa non sia nemmeno sceso in campo, un minuto e - più in generale - non abbia mai dimostrato di essere pronto a gettarsi nel fuoco per lo Special One. Davanti alle platee di giornalisti Mou sembra aver conservato i suoi superpoteri, per così dire, ma aggrapparsi alle Premier vinte nella conferenza stampo post 0-3 contro il Tottenham o agli ottavi di finale ottenuti da allenatore, sono apparsi a tutti segnali di imminente caduta dell'Impero.

La risposta è dunque “sì”, José Mourinho ha davvero perso il suo tocco? E' sempre duro emettere sentenze definitive, ma alla luce delle oggettive difficoltà che sta attraversando come allenatore di club un'esperienza in una squadra nazionale potrebbe rivelarsi rigenerante. A parziale scusante del tecnico portoghese va tenuta in considerazione anche la proibitiva eredità di Sir Alex Ferguson al Manchester United: un’eredità che sin qui ha finito per tritare allenatori quali David Moyes, Louis van Gaal e lo stesso Mourinho che sognava di ripercorrere le orme della leggenda Sir Alex Ferguson ma ne è finito travolto come i suoi predecessori.