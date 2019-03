Un bel sospiro di sollievo. E un bel grazie al signor Craig Pawson. E’ questa la domenica pomeriggio di Maurizio Sarri, che se la vede brutta in Galles contro un coriaceo Cardiff, ma alla fine, tra astuzia e un pizzico di fortuna, rimette in piedi la partita trovando 3 punti d’oro. Già perché fino all’85esimo i Blues erano a -4 dallo United; e al minuto 97 invece – timing del triplice fischio – tornano a una sola lunghezza dai Red Devils. Merito delle reti di Azpilicueta e Loftus-Cheek, così come delle sviste del fischietto della partita che convalida il gol del pareggio del Chelsea (in palese fuorigioco) e si dimentica di cacciare 2 minuti dopo Rudiger per una fallo da chiara occasione da rete. Va bene così a Sarri, che tiene in qualche modo botta tra malcontento dei tifosi e una squadra che fatica a fare gol. La corsa comunque resta aperta. E con 7 giornate ancora da giocare, il Chelsea resta in partita.

La cronaca

Per un tempo succede poco e nulla. O meglio: il Chelsea produce poco e nulla. Merito di un Cardiff scatenato in termini di agonismo e molto attento in termini di concentrazione. Di contro, davanti, c’è un Chelsea che privo di Hazard e Kante – entrambi per scelta tecnica – è destinato a far discutere ancora prima di incominciare. Se poi la squadra di Sarri crea zero – dicasi zero – pericoli in tutto il primo tempo, contro la terz’ultima della classe, il problema si amplifica.

Guai che a inizio ripresa si fanno ancor peggiori per i londinesi. Dopo poco più di un minuto infatti Camarasa la mette all’incrocio dagli sviluppi di un’azione nata da una rimessa lunga. Il Chelsea si trova così costretto a inseguire. A quel punto Sarri sceglie la carta Hazard, che guarda caso spacca la partita. Il belga riesce finalmente a dare vivacità alla manovra offensiva del Chelsea, che inizia per lo meno a portare pressione. Occasioni però poche. Almeno fino al finale. Da corner infatti, a 5 dalla fine, Azpilicueta mette dentro, ma la sua posizione è di palese offside dopo la sponda sul primo palo di Alonso. Lo vedono tutti, tranne Pawson, che per giunta non vede nemmeno il fallo da rosso di Rudiger su Zohore 2 minuti dopo. Warnock in panchina impazzisce; ma il peggio per lui è loso all’inizio. Da cross di Willian al 91’ si materializza la beffa finale con la zuccata di Loftus-Cheek che chiude i conti. Il Chelsea la gira. Senza nemmeno aver capito come, ma contavano solo i 3 punti.

La statistica

Il Chelsea non trovava una vittoria al 90’ da un gol di Frank Lampard con l’Everton nel lontano 2014.

Il migliore

Arter. Lotta con tutti, ringhia, combatte ed è su ogni pallone. Anima del Cardiff oggi.

Il peggiore

Higuain . Anche oggi lontano parente del bomber che fu.

Il tabellino

Cardiff (4-4-2): Etheridge; Peltier, Bennett, Morrison, Manga; Arter (80’ Ralls), Murphy (89’ Mendez-Laing), Gunnarsson, Camarasa; Niasse (86’ Zohore), Hoilett.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso; Jorginho (64’ Loftus-Cheek), Barkley, Kovacic; Willian, Higuaín (77’ Giroud), Pedro (53’ Hazard).

Gol: 46’ Camarasa; 85’ Azpilicueta, 90+1’ Loftus-Cheek.

Note – Ammoniti: Jorginho, Azpilicueta, Rudiger; Arter, Gunnarsson.