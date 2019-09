a breve il servizio completo...

Il tabellino

CHELSEA-LIVERPOOL 1-2 (primo tempo 0-2)

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen (dal 42’ Kurt Zouma), Tomori, Emerson (dal 16’ Marcos Alonso); Jorginho, Kovacic, Kanté; Willian, Mount, Abraham (dal 76’ Batshuayi). All: Lampard

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (dal 83’ Lallana), Fabinho, Wijnaldum; Salah (dal 92’ Gomez), Firmino, Mané (dal 72’ Milner). All: Klopp



Arbitro: M. Oliver (Inghilterra)

Gol: 14’ Alexander-Arnold, 29’ Firmino, 70’ Kantè



Assist: Salah, Robertson, Azpilicueta



Ammoniti: Tomori, Alexander-Arnold, Fabinho, Kovacic, Marcos Alonso



Note: Recupero: 3’ p.t., 4' s.t.

L'esultanza di Firmino per il 2-0 contro il ChelseaGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

14’ VANTAGGIO DEL LIVERPOOL – Dopo un avvio piuttosto compassato, i Reds la sbloccano da calcio piazzato al limite dell’area: Salah tocca il pallone quel tanto che basta e Alexander-Arnold calcia potentissimo alla sinistra di Kepa. Primo gol per l’inglese in Premier League quest’anno: già eguagliato il suo score della scorsa stagione

24' OCCASIONE PER IL CHELSEA - Abraham scappa via in contropiede, lasciando di stucco la difesa Reds, ma a tu per tu con Adrian calcia addosso al portiere

27 ‘ GOL ANNULLATO AL CHELSEA - Da un'azione sulla sinistra dei Blues, la chiusura difensiva dei Reds porta a una carambola su cui Adrian è lesto a intervenire, ma il pallone resta a pochi passi dalla linea di porta su cui si avventa Azpilicueta in tap-in. Stamford Bridge esulta, ma grazie all’ausilio della VAR è evidente la posizione di fuorigioco di Mount in partenza di azione

29’ RADDOPPIO DEL LIVERPOOL – Cross su punizione dal lato sinistro di Robertson e stacco imperioso di Firmino. Reds spietati

71’ ACCORCIA IL CHELSEA - Kantè stoppa sulla destra e dopo una serie di tocchi tutti di destro lascia partire un missile poco dopo il limite dell'area che trafigge Adrian