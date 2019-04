Chelsea: Sarri accusato di condotta scorretta, rischia squalifica

Il manager del Chelsea, Maurizio Sarri, è stato accusato di cattiva condotta da parte della Federcalcio inglese dopo l'espulsione nel 2-2 di lunedì contro il Burnley. Il 60enne tecnico italiano dei Blues ha tempo fino a venerdì per rispondere alle accuse.

L'assistente di Sarri Gianfranco Zola dopo la partita aveva detto che la decisione di espellere Sarri era ingiusta perché "stava solo cercando di dire ai nostri giocatori di mettersi in posizione". "Maurizio Sarri è accusato di comportamento scorretto in relazione al suo comportamento al 94' minuto della partita della Premier League di lunedì (22/04/2019) tra Chelsea e Burnley", si legge in una una dichiarazione della FA.