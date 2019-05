Dall'Inghilterra: Conte vince la causa col Chelsea, 11 milioni nelle tasche del tecnico

Antonio Conte ha vinto la causa con il Chelsea, che ha allenato per due stagioni, dal 2016 al 2018, prima di essere esonerato al termine dell'anno scorso, e verrà risarcito dai 'Blues' di circa 10 milioni di euro. Lo rivela il 'Times'.

L'ex tecnico della Juventus, prossimo al passaggio all'Inter, riceverà la cifra che gli sarebbe spettata nell'ultimo anno di contratto dopo il licenziamento dell'estate scorsa. In particolare, il contratto prevedeva una buonuscita da circa 11,5 milioni di euro che il club si era rifiutato di pagare adducendo il licenziamento per giusta causa dopo il "caso Diego Costa" (giocatore che era stato informato direttamente da Antonio Conte tramite sms di non far più parte del progetto del tecnico salentino). Il tribunale arbitrale ha ritenuto illegittima tale richiesta e dunque il Chelsea è "condannato" a riconoscere la cifra all'ex allenatore. Il tecnico salentino è solo l'ultimo di una nutrita serie di allenatori dei Blues a ricevere il cosiddetto "payout".