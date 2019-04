Giocatori di Premier League schierati contro il razzismo. Per provare a combattere il dilagante fenomeno di discriminazione verso atleti di colore, l'associazione dei calciatori professionisti (Professional Footballer's Association) attraverso l'hashtag 'Enough' ('Basta'), ha intrapreso una particolare iniziativa che vedrà i giocatori non postare niente sui social per 24 ore.

Uno sciopero in nome del silenzio che ha come obiettivo quello di far diminuire gli attacchi razzisti sulle principali piattaforme social, Facebook, Instagram e Twitter. Nel post che sta diventando virale non solo tra i calciatori della Premier League si legge:

" Stiamo prendendo posizione contro gli abusi razzisti. Riconosciamo che le nostre piattaforme hanno responsabilità, e stiamo usando la nostra voce per contrastare gli abusi razzisti. Insieme chiediamo alle piattaforme di social media e agli enti calcistici di fare di più "