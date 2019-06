A rubare l'occhio, quando si analizza la situazione di Christian Eriksen al Tottenham, è la data di scadenza del suo contratto: 30 giugno 2020. Ovvero tra 12 mesi esatti. In sostanza, il grande rischio è quello che il campione danese, reduce dalla finale di Champions League persa contro il Liverpool, se ne vada senza regalare nemmeno una sterlina al proprio club. Come un banale parametro zero. Ed è dunque normale che, a un anno dallo svincolo, le voci su un suo possibile trasferimento tornino a farsi insistenti e prepotenti. Alimentate questa volta dalle dichiarazioni del trequartista, che per la prima volta conferma candidamente in un'intervista al quotidiano danese 'Ekstrabladet' l'intenzione di cambiare aria.

"Mi piacerebbe provare qualcos'altro"

" Sento di essere arrivato a un momento della mia carriera in cui potrei voler provare qualcosa di nuovo. Ho il più profondo rispetto per la mia storia al Tottenham, ma mi piacerebbe provare qualcos'altro. Spero che ci sarà un chiarimento durante l'estate (con la dirigenza, ndr). Nel calcio non si sa mai quando possa arrivare, può succedere in qualsiasi momento. Tutti sperano succeda il prima possibile, ma ci vuole tempo. "

Eriksen, al Tottenham dall'estate del 2013 - la stessa del trasferimento di Gareth Bale dagli Spurs al Real Madrid - non nasconde dunque la voglia di misurarsi in un'altra realtà dopo sei stagioni a Londra.

" Dipende da Daniel Levy (il presidente del Tottenham, ndr) e da un secondo club. Oppure dovrò sedermi al tavolo e negoziare un nuovo contratto. Non si può fissare un appuntamento da soli. "

Real Madrid destinazione scontata?

Già, ma chi può avere la forza economica per strappare il costosissimo Eriksen al Tottenham? Magari il Real Madrid, che ha già ufficializzato l'arrivo di Luka Jovic e si prepara ad accogliere anche Eden Hazard. Senza contare che la particolare condizione del contratto del danese, e il mal di pancia del giocatore, pongono gli Spurs in una condizione di evidente svantaggio.

" "Non ci sono molti club che possono prendermi dal Tottenham. Se andrò via, spero di poter fare un passo avanti. Il Real Madrid lo è. Ma bisogna che il Real chiami il Tottenham e dica di volermi. E non lo hanno ancora fatto, per quanto ne so. Andare via tra un anno a parametro zero? È difficile. Dipende da quello che accadrà. Se non arriverà nulla di meglio, perché non rimanere a Tottenham? Potrei anche firmare un nuovo contratto: dipenderà dalle condizioni". "