Una grande, grandissima chance sprecata. E’ quella che non è riuscito a cogliere l’Arsenal, che a Goodison Park, contro l’Everton, avrebbe potuto staccare tutti ed allungare al 3° posto in quel ‘pantano’ che è la lotta alla zona champions League. I Gunners però creano poco e giocano sostanzialmente malino, mettendo in mostra i limiti nella creazione offensiva e non riuscendo a ribaltare un gol preso al 10’ del primo tempo. Un risultato che fa felice il Tottenham, che resta 3° in classifica; ma anche Chelsea e Manchester United, che rimangono così attaccate a una rivale che non allunga. Di riflesso sorride anche il Napoli, che davanti alla televisione avrà preso nota dei limiti del Gunners, specie lontano da casa. Il piccolo turnover di Emery insomma non paga; anche se giovedì all’emirates sarà probabilmente un’altra partita.

La cronaca

Emery sceglie di rinunciare a Ramsey e Aubameyang in vista della supersfida di giovedì col Napoli, ma il suo Arsenal fin da subito è messo sotto dalla pressione dell’Everton. Forti di due vittorie consecutive con Chelsea e West Ham, i Toffees partono a tutta per provare il tris londinese anche con l’Arsenal. Un approccio che paga, anche se il gol del vantaggio siglato da Jagielka è quasi casuale: rimessa lunga di Digne (per altro da ripetere, in quanto il francese aveva messo un piede in campo), mischia in area e il centrale Jagielka la mette dentro di piatto.

La sensazione è che l’Arsenal abbia tutto il tempo del mondo per provare a ribaltarla; ma alla fine dei primi 45 minuti i tiri verso lo specchio dei padroni di casa recitano un misero ’1’ alla voce statistica. Troppo poco.

Emery prova allora ad affidarsi ai due che aveva risparmiato proprio a inizio match – Ramsey e Aubameyang, ma al di là di un buon impatto iniziale le cose non cambiano un granché. Anzi. Prima Bernard e poi Richarlison, nel corso della ripresa, si mangiano due ghiotte occasioni per chiuderla. L’Arsenal crea poco e nulla se non una conclusione di Mkhitaryan dal limite. L’Everton trova la terza vittoria consecutiva – senza subire gol – e risale al nono posto in classifica; l’Arsenal resta quarto a quota 63 appaiato al Chelsea, con due punti di vantaggio sullo United e uno di distacco dal Tottenham. Un’occasione persa. Eccome.

La statistica

15 partite giocate in trasferta fin qui quest’anno, l’Arsenal ha sempre concesso gol. E’ l’unica squadra della Premier League ad aver sempre concesso gol in trasferta. Vulnerabili, insomma, lontano dall’Emirates.

Il tweet

Il migliore

Bernard. Nonostante un paio di occasioni di troppo sprecate là davanti, è davvero una spina nel fianco, con tante corse e tante azioni propositive che mettono in difficoltà la difesa dei Gunners.

Il peggiore

Maitland-Niles. Ce ne sarebbero molti altri insieme a lui, tipo l’evanescente Ozil o lo spento Mkhitaryan. Scegliete chi vi pare. Ognuno di questi, oggi, a suo modo, non è mai entrato in partita.

Il tabellino

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Jagielka, Zouma, Digne; Gomes, Gueye; Richarlison (79’ Walcott), Sigurdsson (90’ Davies), Bernard (88’ Lookman); Calvert-Lewin.

Arsenal (3-4-2-1): Leno; Mustafi, Sokratis, Monreal; Maitland-Niles, Elneny (46’ Ramsey), Guendouzi, Kolasinac (46’ Aubameyang); Özil (75’ Iwobi), Mkhitaryan; Lacazette.

Gol: 10’ Jagielka.

Note – Ammoniti: Guendouzi, Papastathopoulos, Mustafi, Monreal; Andre Gomes.