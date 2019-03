Un allenamento agonistico. Niente di più. Riprende così la corsa del Manchester City che dopo la sosta riparte da ciò con cui aveva lasciato: vincere. Dal 30 dicembre a oggi, 21 uscite ufficiali: 19 successi, un pareggio (che ha comunque portato un trofeo, ovvero la Coppa di Lega vinta ai rigori col Chelsea) e una sola sconfitta. Oggi però non poteva essere altrimenti contro il ‘derelitto’ Fulham, una squadra in confusione totale. Guardiola fa così il suo in un weekend che potrebbe essere interessante: domani infatti il Liverpool sfida il Tottenham per uno scontro seconda-terza che il Manchester City potrà godersi con la certezza di essere comunque in vetta a sette giornate dalla fine.

La cronaca

Nemmeno il tempo di iniziare e il City è già avanti. Dopo 5 minuti di possesso infatti il Fulham ci mette del suo – e lo farà lungo tutto il corso del pomeriggio – con Fosu-Mensah e l’assist agli avanti del City. Il Fulham infatti prova a giocare da ‘Manchester City’ e uscire palla al piede, ma il risultato avrà degli aspetti tragicomici. Il primo, appunto, già dopo 5 minuti, con Bernardo Silva che ringrazia e mette il pallone all’angolino. Il vantaggio a freddo uccide ancor di più le già scarse speranze di partita. Nel primo quarto d’ora si registrando 14 azioni offensive a zero. Praticamente una al minuto. Prima della mezz’ora un’altra palla persa da Bryan in uscita regala a Bernardo Silva la sfera da consegnare ad Aguero: tocco sotto e 0-2 City.

Di fatto, il match, finisce lì. Il City infatti decide di dosare le forze per questo intenso finale di stagione dov’è ancora in corsa su tutto e al di là di un dominio evidente del palleggio, decide di non sfondare oltremodo. Persino Aguero, a metà ripresa, sente un piccolo fastidio muscolare e decide di levarsi dal campo. Il match passa via così come un allenamento agonistico che il City conduce senza problemi fino al triplice fischio.

La statistica

City che si conferma bestia nera del Fulham: negli ultimi 14 incroci, 3 pareggi e 11 vittorie del Manchester City.

Il tweet

Il migliore

Bernardo Silva. Gol, assist e tantissime giocate. Il più attivo oggi.

Il peggiore

Bryan. Una specie di calamità calcistica vivente. Oggi perde un’infinità di palloni in uscita.

Il tabellino

Fulham (5-3-2): Sergio Rico; Christie, Fosu-Mensah, Chambers, Le Marchand, Bryan; Cairney (70’ Schurrle), Anguissa, Ayité (64’ Kebano); Babel (87’ Mcdonald), Sessegnon.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gündogan, David Silva; Sterling (88’ Mahrez), Agüero (57’ Jesus), De Bruyne (75’ Fernandinho).

Gol: 5’ B.Silva, 28’ Aguero.

Note – Ammoniti: Christie, Le Marchand.