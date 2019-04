Guai per Paul Scholes: la FA lo accusa di aver scommesso su 140 partite tra il 2015 e il 2019

L'ex centrocampista del Manchester United e dell'Inghilterra Paul Scholes è accusato dalla Football Association di aver infranto le regole in tema di scommesse.

Tra il 17 agosto 2015 e il 12 gennaio 2019, Scholes avrebbe piazzato 140 scommesse su partite di calcio inglesi. Il 44enne mediano ex Red Devils, che per 31 giorni fra febbraio e marzo, è stato anche a capo della Oldham Athletic, detiene una quota del 10% del Salford City, club in quinta divisione. Scholes ha tempo fino al 26 aprile per rispondere delle accuse, che gli sono state mosse.

Scholes, che ha vinto 11 titoli della Premier League con il Manchester United è ha vestito la casacca della Nazionale inglese per 66 volte, si è ritirato nel 2013 diventando proprietario del Salford nel 2014 insieme agli ex Red Devils Gary e Phil Neville, Ryan Giggs e Nicky Butt.