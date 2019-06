Guardiola: "A Manchester il posto migliore per un allenatore". È finito il sogno Juventus?

La stagione 2018-19 è stata la più grande nella storia del City. La squadra di Guardiola è stata la prima a vincere ogni singolo trofeo in palio in Inghilterra in una singola stagione (Premier League + FA Cup + League Cup), e la prima squadra a vincere due Premier League consecutive negli ultimi 10 anni.

Il club ha voluto celebrare questo momento in un’intervista esclusiva con Guardiola al sito ufficiale...

" Questo è il posto migliore dove poter fare l’allenatore. In altri posti i tifosi ti fanno ‘boo’ se non vinci una partita. È stato grandioso, soprattutto dove l'abbiamo fatto, in Inghilterra. Il posto più difficile. Prima di venire a Manchester, la gente mi diceva che il calcio inglese era il più difficile. Quando sei qui lo capisci "

Guardiola, dunque, si dice felicissimo di stare a Manchester. Il City può stare tranquillo? La Juventus non può sognare più?

