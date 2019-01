Guardiola e un City alle strette: il Liverpool di Klopp a Manchester con una chance irripetibile

Se fosse una gara d’eleganza – e di politically correct – sarebbe già finita con un pari e patta. “Il Liverpool è la miglior squadra in Europa” ha affermato Guardiola in fase di presentazione; “Loro sono i migliori del mondo”, ha risposto Klopp per le rime. Perso il “cattivo” della Premier League – José Mourinho – il campionato inglese si è trasformato in un’asettica gara al ‘sei più bravo tu’, dove Guardiola e Klopp si danno discreta battaglia per primeggiare anche su questo fronte. Per fortuna, poi, c’è anche il campo, dove oltre alle dichiarazioni al miele qualcuno proverà – vivaddio – a vincerla questa partita.

Già perché sia per Manchester City che per Liverpool, questa partita, è davvero uno snodo cruciale. Nonostante il calendario indichi inflessibile la data ‘Gennaio, 3’ – e di conseguenza al termine della stagione dopo stasera manchino altre 17 giornate – questa si presenta come una di quelle partite in grado di dare una svolta. In un senso e nell’altro.

Video - Guardiola: "Liverpool miglior squadra in Europa; nessuno crede in noi" 00:50

Chi ha tutto da guadagnare è senza dubbio il Liverpool. Il filotto di dicembre fatto di 7 successi su 7 uscite ha fornito la più chiara delle indicazioni in quello che da sempre è il mese ‘termometro’ per le ambizioni da titolo. Grazie a questi 21 punti, i Reds si sono affacciati all’anno nuovo forti di 7 lunghezze di vantaggio sul City di Guardiola. Un bottino che nella storia della Premier League, da gennaio a maggio, mai nessuno è riuscito a dilapidare senza poi diventare campione. Sopra Liverpool vige però da 28 anni una maledizione che Klopp sta provando a scongiurare con i frutti di un lavoro straordinario – e di un processo per cui è servita non poca pazienza.

Se al gioco offensivo e al pressing alto in quel di Liverpool si erano infatti quasi subito abituati, la svolta dei Reds è arrivata solo in questa stagione ed è stata senza dubbio l’incredibile trasformazione difensiva. La squadra di Klopp, in Premier, non prende gol: solo 8 in 21 uscite, la metà esatta della seconda miglior difesa del Paese, ovvero quelle di City e Chelsea, che di reti ne hanno concesse fin qui 16. Una solidità figlia di una struttura di gioco ormai ben assimilata da tutti gli interpreti – e che dopo le 'prove generali' della scorsa stagione (dove il Liverpool oltre a un buon campionato ha raggiunto la finale di Champions League), sono state integrate dalla piena presa di potere dello strapagato Virgil Van Dijk e dall’ulteriore crescita dei terzini Robertson e Alexander-Arlond.

Klopp si presenta così all’Etihad con la clamorosa possibilità di scappare a +10 in caso di successo. Un bottino importante a cui però bisognerebbe prestare attenzione soprattutto nelle successive uscite. Da qui all’andata degli ottavi di finale di Champions League il Liverpool affronterà infatti Brighton, Crystal Palace, Leicester, West Ham e Bournemouth. Tre di queste in casa. Un cammino da potenziale nuovo filotto.

Video - Klopp: "Il Manchester City? È la miglior squadra al mondo, ci vorrà coraggio" 00:59

Non un discorso trasversale a casa Manchester City, che dopo questa avrebbe sì le mediocri trasferte di Huddersfield e Newcastle, ma anche le due sfide casalinghe – prima dello Schalke 04 – contro Chelsea e Arsenal.

Guardiola sa di avere decisamente più pressione addosso. Inevitabile dopo i 3 stop di dicembre arrivati subito col Chelsea e poi in maniera clamorosa – e inaspettata – consecutivamente con Crystal Palace e Leicester. E’ lì che il Liverpool ha scavato il gap ed è lì che si è visto per la prima volta in questa stagione un City davvero in difficoltà. L’assenza del perno Fernandinho nella mediana di Guardiola è stata una perdita eccellente, ma al di là di quello il City è sembrata una squadra più vulnerabile dal punto di vista mentale rispetto al recente passato da dominatrice.

Pep Guardiola pizzicato non propriamente soddisfatto durante una delle ultime uscite del suo Manchester CityGetty Images

Vedremo se il recupero del brasiliano – oltre che il rientro di un altro elemento chiave come De Bruyne – saprà dare una mano a Guardiola, che deve però combattere un altro spauracchio. Tra gli allenatori top sfidati nel corso della carriera, infatti, Klopp è l’unico ad avere un bilancio positivo contro il catalano: 8 vittorie a 5 (solo 2 i pareggi, tra i quali lo 0-0 dell’andata ad Anfield).

Ad avere insomma tutti gli occhi addosso è lo spagnolo, che dalla sfida di stasera si gioca anche un pezzettino del proprio futuro. Alcune chiacchiere – al momento fin qui senza ufficiali riscontri, giusto dirlo – raccontano di un sondaggio della Juventus e di una mezza promessa strappata al termine della sua avventura al Manchester City. Un contratto rinnovato di recente e in scadenza ora nel 2021; data però tutta da valutare nel caso Guardiola non dovesse riuscire a centrare né Champions né Premier League in questa stagione. Un motivo in più, almeno per i tifosi bianconeri – o i semplici estimatori che vorrebbero vederlo in Italia – per non perdersi lo spettacolo di questa sera all’Etihad.