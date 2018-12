Hazard suona la carica dei 101 gol con la maglia del Chelsea, che batte 2-1 il Watford

Una doppietta del "Mago" Hazard (che arriva a 101 gol con la maglia dei Blues) dona al Chelsea - al termine del Boxing day - il quarto posto in solitaria al 4° posto approfittando del pareggio per 1-1 maturato dall'Arsenal in casa del Brighton. A Vicarage road, il team di Sarri vince 2-1.

Eden Hazard face à WatfordGetty Images

La cronaca della partita

Primo tempo caratterizzato da due infortuni, uno per parte: al quarto d'ora, nel Watford, il difensore Kabasele è costretto a dare forfait per un dolore acuto alla spalla rimediato nel tentativo di salvataggio sul rasoterra a porta vuota di Willian con pallone poi spentosi sull'esterno della rete. Al suo posto, dentro Mariappa. Al 43', invece, Pedrito (pericoloso al 4' con un mancino da fuori di poco a lato), sente pizzicare alla coscia in uno scatto con Capoue e viene rimpiazzato dal giovane Hudson-Odoi (curiosamente uscito all'85' per le medesime ragioni), che fa il suo esordio in Premier. E' nel recupero del primo tempo che la gara si sblocca: nel primo dei 4' minuti concessi, Hazard scarta Foster e insacca a porta vuota servito da Kovacic dopo un'incomprensione a metà campo tra Capoue e Doucouré.

Eden Hazard of Chelsea celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Watford FC and Chelsea FC at Vicarage Road on December 26, 2018 in Watford, United Kingdom.Getty Images

Palla al centro e il Watford pareggia su azione dalla bandierina: cross dalla sinistra di Holebas e volée strepitosta - dal limite dell'area - di Pereyra all'angolino, dove Kepa non può proprio arrivare. E' 1-1.

Roberto Pereyra of Watford celebrates with team mates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Watford FC and Chelsea FC at Vicarage Road on December 26, 2018 in Watford, United Kingdom.Getty Images

Nella ripresa, al 54', negato un rigore solare a Deulofeu, abbattuto in piena area da David Luiz. Appena 2' dopo, il penalty viene concesso al Chelsea, per un'uscita a valanga di Foster su Hazard, ben lanciato da Jorginho. Dal dischetto, il belga è impeccabile e il Chelsea passa nuovamente in vantaggio. Blues pericolosi e vicini al tris più volte in contropiede e in particolar modo da Kanté; Hornets con Deeney sottoporta al 79' ma il risultato non cambierà più: 1-2.

Eden Hazard of Chelsea scores his team's second goal from the penalty spot during the Premier League match between Watford FC and Chelsea FC at Vicarage Road on December 26, 2018 in Watford, United Kingdom.Getty Images

La statistica chiave

Eden Hazard è il decimo giocatore della storia del Chelsea ad aver tagliato il traguardo dei 100 gol (diventati 101 col rigore al 58'). E' la prima volta che accade dopo l'era Drogba.

Il tweet

Un finale di primo tempo mozzafiato a Vicarage road...

Il migliore

Eden HAZARD (Chelsea): man of the match sotto ogni punto di vista: realizzativo e a livello di corsa, impegno e giocate. Superlativo.

Il peggiore

Ben FOSTER (Watford): causa il rigore per il Chelsea a causa di un'oltremodo rivedibile uscita a valanga ai danni di Hazard ed è sempre insicuro negli interventi.

Il tabellino

WATFORD-CHELSEA 1-2

Watford (4-4-2): Foster; Femenia, Kabasele (16' Mariappa), Cathcart, Holebas; Sema, Docuouré (67' Quina), Capoue, Pereyra; Deulofeu (82' Success), Deeney. All.: Javi Gracia.

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso; Jorginho, Kanté, Kovacic (80' Barkley); Willian, Hazard, Pedro (43' Hudson-Odoi - 85' Emerson Palmieri). All.: Sarri.

Arbitro: Martin Atkinson di Leeds.

Gol: 45'+1 e 58' rig. Hazard (C), 45'+4 Pereyra (W).

Note - Recupero 4+4. Ammonito: Foster.