C come Chelsea, non ancora come Champions League. Un sogno, un desiderio che si complica dopo il 2-2 contro il Burnley, che impedisce alla squadra di Sarri di scavalcare il Tottenham portandosi al terzo posto in Premier League. Una sfida complicata come quella di un anno e mezzo fa, quando i Clarets espugnarono lo Stamford Bridge punendo i Blues allora allenati da Conte. Anche questa volta i gol e le emozioni non mancano, per merito dell'una e dell'altra: il Burnley si illude sognando addirittura il colpaccio, viene raggiunto e superato ma trova la forza di pescare dal cilindro un pareggio quasi immediato. La salvezza è ormai virtualmente conquistata, considerando i 9 punti di vantaggio e la differenza reti enormemente migliore rispetto al Cardiff terzultimo: ancora una volta i Clarets di “Ginger Mou” Dyche festeggiano la permanenza in Premier League. Mentre per il Chelsea la scalata verso la Champions è ancora piena di ostacoli.

La cronaca della partita

Il match inizia col botto: Higuain supera Heaton in pallonetto, ma Mee salva in acrobazia. All'8', però, a passare è sorprendentemente il Burnley: pallone spiovente e dal limite Hendrick fa partire un perfetto destro al volo per lo 0-1. Tempo 4 minuti e il Chelsea pareggia: Hazard per Kanté, che da pochi passi scarica in rete col sinistro. E al 14' ecco anche il sorpasso: Higuain scambia in area con Azpilicueta e, da posizione defilata, spara alle spalle di Heaton il destro vincente. Finita qui? Nemmeno per sogno, perché al 22' il Burnley si riporta in partita: doppia sponda aerea di Mee e Wood e zampata ravvicinata di Barnes che non dà scampo a Kepa. Hazard e Higuain vanno vanamente a caccia del terzo vantaggio, mentre Hudson-Odoi deve abbandonare il campo per infortunio prima del 45': dentro Pedro.

Gonzalo HiguainGetty Images

All'intervallo Sarri deve fare a meno anche di Kanté, sempre per infortunio: in campo Kovacic. Il Chelsea va a caccia del nuovo vantaggio e Higuain spreca una buona occasione calciando tra le mani di Heaton. Ma dalla parte opposta Wood, davanti a Kepa, ci mette un'eternità venendo rimontato. Ci prova anche Emerson: botta mancina di poco larga. Gli attacchi dei Blues sono costanti ma producono poco, nonostante l'ingresso della torre Giroud al posto di Higuain (scontento in panchina): un inserimento di Azpilicueta rintuzzato da Heaton, qualche spunto del solito Hazard, ma nulla che possa aprire gli spazi magistralmente ostruiti dal Burnley. Nel finale Sarri perde la pazienza per i continui crampi accusati dai giocatori ospiti e viene allontanato da Friend. Finisce 2-2.

La statistica chiave

Il Burnley conferma la bontà del proprio rendimento in trasferta: tre vittorie, altrettanti pareggi e appena due sconfitte negli ultimi otto viaggi lontano da Turf Moor.

Il tweet

Il migliore in campo

Mee. Fondamentale sia in difesa che in attacco: gran salvataggio sulla linea su Higuain, sponda vincente per Barnes e tanti, tanti duelli aerei vinti.

Il peggiore in campo

Pedro. Rimpiazza il vivace Hudson-Odoi e, escludendo un paio di guizzi, incide pochissimo trovando sempre gli spazi chiusi.

La dichiarazione

Tom Heaton: "Punto enorme, abbiamo visto come sia stato accolto dai nostri tifosi. Il tiro di Higuain? Imprendibile, non ho avuto nemmeno il tempo di metterci le mani".

Il tabellino

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kanté (46' Kovacic), Jorginho, Loftus-Cheek; Hudson-Odoi (41' Pedro), Higuain (77' Giroud), Hazard. All. Sarri

Burnley (4-4-2): Heaton; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes. All. Dyche

Arbitro: Kevin Friend

Gol: 8' Hendrick (B), 12' Kanté (C), 14' Higuain (C), 24' Barnes (B)

Ammoniti: Heaton, Pedro, Kovacic

Note: -