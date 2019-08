Il Kun Aguero e Sterling stendono il Bournemouth. Il City torna a -2 dal Liverpool

Tutto tremendamente facile per il City di Guardiola che torna a macinare punti dopo lo stop (con giallo finale) contro il Tottenham della scorsa settimana. Facile anche, e soprattutto, se in squadra hai il duo delle meraviglie Aguero-Silva, capaci insieme di confezionare 27 gol in Premier League. Nel campionato oltremanica meglio della premiata ditta del City solo Henry-Pires (29) e Drogba-Lampard (36). L’argentino e lo spagnolo firmano da protagonisti il successo dei Citizens sul campo del Bournemouth: due gol il primo e due assist il secondo. Alla festa partecipa anche Sterling, le Cherries d’altronde sono una delle sue vittime preferite: 11 gol in tutte le competizioni. In mezzo 15 minuti di buon livello degli avversari, galvanizzati dalla punizione da incorniciare di Harry Wilson, 21enne gallese con grandi, enormi margini di crescita. Il suo mancino sotto il sette merita gli applausi anche di Guardiola che torna a Manchester con un peso in meno: Klopp ora è solo a 2 lunghezze. La nuova Premier continua nel solco del passato recente: Reds contro Sky Blues. In attesa di Tottenham-Newcastle.

La cronaca in 5 momenti chiave

15’ VANTAGGIO CITY - Aguero sfrutta un assist involontario di De Bruyne (il numero 50 in carriera) e trafigge il portiere di casa, Ramsdale, da distanza ravvicinata. Terzo gol in questo campionato per il Kun, un vero e proprio cecchino

43’ RADDOPPIO CITY – Il Bournemouth paga ancora una volta la tassa Sterling. Azione corale dei Citizens che parte dalla destra con Bernardo Silva che serve centralmente per l'omonimo David. Il genietto spagnolo taglia la difesa di casa con un perfetto filtrante. L’attaccante della nazionale di Southgate stoppa di mancino e colpisce di destro di prima intenzione! Gol numero 11 contro le Cherries

45’ + 3’ IL BOURNEMOUTH ACCORCIA Il classe ’97 Harry Wilson, subentrato a Daniels costretto ad uscire per un brutto infortunio al ginocchio, si inventa una punizione capolavoro in pieno recupero. Esecuzione perfetta del gallese appena fuori dall'area. Il suo mancino non perdona Ederson. Le Cherries si rifanno sotto

59’ SILVA CADE IN AREA, INTERVIENE LA VAR Proteste del City per una caduta sospetta in area di David Silva. Il piede destro di Lerma tocca il piede dello spagnolo in area. La VAR controlla l'episodio dubbio, ma decide di non intervenire...

63’ IL CITY CALA IL TRIS E ci pensa ancora Aguero: azione confusa del City con David Silva che entra in area palla al piede, il Kun gli "ruba" il pallone e lo scaraventa in rete! Gol da vero rapace dell'area di rigore! 168 gol in 242 partite in Premier League. Una leggenda

L'esultanza di Sterling dopo il gol del raddoppio al BournemouthGetty Images

Il migliore in campo

Aguero. Sono tanti i giocatori del City che hanno fatto una prestazione di livello: De Bruyne con i suoi inserimenti centrali e l'assist del primo gol, Bernardo e David Silva, ma la statuetta del migliore in campo va di diritto al Kun. Con la doppietta del Vitality Stadium, l'argentino raggiunge quota 400 gol in carriera tra club e nazionale. Chapeau!

Il peggiore in campo

Otamendi. Ancora in ritardo di condizione, il difensore argentino è spesso in ritardo negli interventi. Nel recupero si fa ammonire per un intervento stupido a centrocampo.

Il momento social del match

La prima giornata di Serie A si è aperta con un caldissimo Fiorentina-Napoli dal punto di vista arbitrale. Sembra che in Inghilterra non vada poi così meglio sul fronte Var...

Il tabellino

BOURNEMOUTH (4-5-1): Ramsdale; Smith (dal 68’ Ibe), Mepham, Cook, Daniels (dal 37’ Wilson); King, Lerma, Aké, Billing, Fraser; Wilson (dal 68’ Solanke). All. Howe

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker (dal 90' Cancelo), Otamendi, Laporte, Zinchenko; Gündogan (dal 57’ Rodri), D. Silva, De Bruyne; B. Silva (dal 79’ Mahrez), Agüero, Sterling. All. Guardiola

Arbitro: Andre Marriner (Birghingham, Inghilterra)

Gol: 15’ Aguero (C), 43’ Sterling (C), 45’+3’ Wilson (B), 64’ Aguero (C)



Assist: De Bruyne, D. Silva (x2)



Ammoniti: Walker, Ederson, Lerma, Otamendi

Note: Recupero 7’ pt, 4' st