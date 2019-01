Il lato oscuro del calcio inglese: i bambini pagano per fare le mascotte

Quell'attimo da sogno da vivere al fianco dei vostri campioni prima del fischio d'inizio? Se siete piccoli tifosi del West Ham, dovrete chiedere ai vostri genitori di "allungarvi", gentilmente, 700 sterline. È quanto emerge da un'indagine sviluppata dal quotidiano britannico "The Guardian", che ha messo in luce una serie di pratiche discutibili delle squadre di Premier League e Championship (la serie B inglese): alcuni club hanno la radicata abitudine di lucrare sulle mascotte, chiedendo il pagamento di una quota decisamente elevata per poter sfilare durante la presentazione delle squadre nel pre-partita.

Il West Ham occupa il primo posto di questa particolarissima classifica, con le 700 sterline cui vanno aggiunte altre 80 per l'acquisto del kit ufficiale della squadra che il ragazzino dovrà indossare in campo. Seguono il Leicester City a quota 600 e il Tottenham con 405: gli Spurs possono considerarsi un'intrusa tra le "big", visto che, fortunatamente, Liverpool, Chelsea, Arsenal e le due squadre di Manchester fanno sfilare le mascotte gratuitamente, scegliendole (come sarebbe giusto fare) tra i bambini delle giovanili o tra gli abbonati.

La situazione non migliora però, nemmeno in Championships: il Nottingham Forest, campione d'Europa nel 1979 e 1980 ma ormai da tempo disperso nelle serie minori del calcio inglese, chiede una quota che oscilla tra le 500 e le 650 sterline a seconda dell'importanza delle partite, mentre lo Swansea, retrocesso nella scorsa stagione, ha abbassato le pretese da 450 a 399 sterline. C'è da dire, però, che, a differenza del West Ham, Nottingham Forest e Swansea offrono anche biglietti per la famiglia, pranzo e kit ufficiale.