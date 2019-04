Vittoria sofferta e pesantissima del Liverpool che si impone 2-0 a Cardiff e torna in testa alla Premier League a +2 sul Manchester City, anche se la formazione di Guardiola ha una partita in meno rispetto ai Reds. A decidere il match del Cardiff City Stadium sono le reti firmate nella ripresa da Wijnaldum e Milner (su rigore). Si complica la classifica dei gallesi, ora a -3 dal quart'ultimo posto occupato dal Brighton.

La cronaca

Primi 45 minuti complicati per il Liverpool: il Cardiff si difende con ordine e concede pochi spazi. Clamorosa la palla gol fallita da Firmino al 22': a tu per tu con Etheridge, su tocco in profondità di Mané, il brasiliano spara incredibilmente alto col sinistro. Al 34' spreca anche Salah, ma stavolta è determinante la parata con il piede sinistro di Etheridge che devia in corner una conclusione a botta sicura dell'egiziano. Gallesi pericolosi poco prima dello scadere con una deviazione ravvicinata di Niasse alzata in corner da un reattivo Alisson.

Bruno Ecuele Manga e Mohamed Salah - Cardiff-Liverpool Premier League 2018-19Getty Images

Il Liverpool doma i gallesi nella ripresa. A sbloccare il risultato ci pensa Wijnaldum al minuto 56: il centrocampista olandese, dimenticato dalla difesa del Cardiff a centro area, sfrutta un corner di Alexander-Arnold e fulmina Etheridge con una girata di prima intenzione di destro che si insacca sotto la traversa. Il raddoppio arriva all'81': Morrison trattiene ingenuamente e Salah in piena area, Atkinson concede il rigore e Milner - entrato in campo da due minuti - lo trasforma con freddezza chiudendo la partita. Il sogno Premier in casa Liverpool prosegue.

James Milner e Jordan Henderson - Cardiff-Liverpool Premier League 2018-19Getty Images

La statistica

88 - Grazie alla vittoria di Cardiff, il Liverpool ha riconquistato la vetta della classifica raggiungendo quota 88 punti. Da quando esiste la Premier League, i Reds non avevano mai ottenuto così tanti punti in campionato.

Il tweet

Esultanza particolare di Milner che, dopo avere trasformato in maniera impeccabile il rigore del 2-0, si è esibito in una movenza da anziano con il bastone.

Il tabellino

Cardiff-Liverpool 0-2

Cardiff (4-1-4-1): Etheridge; Peltier, Morrison, Manga, Bennett; Gunnarsson; Hoilett (83' Murphy), Camarasa, Ralls (78' Bacuna), Mendez-Laing; Niasse (67' Zohore). All.: Warnock.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (86' Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Naby Keita (71' Fabinho, 75' Milner); Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

Arbitro: Martin Atkinson di Bradford.

Reti: 56' Wijnaldum (L), 81' rig. Milner (L).

Note - Recupero 2'+3'. Ammonito Milner (L).