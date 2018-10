Il Liverpool non segna più, Mahrez sbaglia un rigore: solo 0-0 ad Anfield col Manchester City

Ad Anfield finisce 0-0, un risultato insolito nelle sfide tiratissime tra Klopp e Guardiola. Nei 14 precedenti si era sempre segnato, e tanto, ma questa volta le due squadre si annullano. E dire che qualche occasione c’è stata, ma Salah e gli altri non segnano più (comunque è arrivata qualche conclusione nello specchio), mentre Mahrez fallisce un rigore a 5 minuti dalla fine. L’algerino continua la sua serie no intanto, sbagliato 4 degli ultimi 6 rigori calciati, come continua la serie no di Agüero che non segna mai ad Anfield. Un pareggio che favorisce il Chelsea che torna così in testa alla classifica a quota 20 punti, con Tottenham e Arsenal subito a rimorchio.

Cronaca

Si parte subito con ritmi altissimi, con Salah che ha la prima chance al 4’ ma non trova la porta di Ederson con il suo sinistro. Grande pressing della squadra di Klopp che evita così il giro palla fluido del Man City. Gli ospiti non riescono a creare pericoli dalle parti di Alisson, l’unico brivido è quello di Gomez che regala palla ad Agüero, messo giù in area da Lovren, ma il direttore di gara non chiama il penalty. Nella seconda parte del primo tempo, gran intensità a centrocampo ma non si calcia mai verso la porta.

Mohamed Salah (Liverpool) au duel avec Benjamin Mendy (Manchester City)Getty Images

In avvio di ripresa subito una conclusione di Joe Gomez, ma il suo sinistro va a sbattere contro la difesa ospite. Il City risponde con Mahrez, ma la sua conclusione si perde sul fondo dopo la gran palla di David Silva. A questo punto Guardiola inserisce Gabriel Jesus per Agüero, ma è Salah ad avere l’occasione per l’1-0, calciando altissimo. Il City cresce con l’ingresso di Sané, con il tedesco che guadagna un rigore all’85’ per il fallo - stupidissimo - di van Dijk in area: dal dischetto ci va Mahrez, ma il suo sinistro finisce altissimo. Non c’è più tempo nel finale, con le due squadre che si annullano, favorendo il ritorno del Chelsea.

La statistica

0 - Continua la maledizione per Agüero: 10 gare ad Anfield in carriera e 0 gol fatti contro il Liverpool.

Il Tweet

0-0: è la prima volta che capita in una sfida tra Klopp e Guardiola...

Il migliore

Dejan LOVREN - Oggi invalicabile muro difensivo di un Liverpool attentissimo dietro. Aguero è annullato, così come tutti gli altri che gli passano nei paraggi. Letture precise e grande sicurezza nella guida del reparto.

Video - Guardiola: "Il Napoli è una squadra straordinaria, solo in Inghilterra potete stupirvi" 01:11

Il peggiore

Riyad MAHREZ - Ne vede poche di per sé in tutta la partita, ma l’aggravante è chiaramente nel rigore sparato fuori dallo stadio a 5 minuti dalla fine. Non esattamente l’esempio della freddezza, anche perché dal dischetto l’algerino aveva già sbagliato 3 degli ultimi 5 rigori prima di quello odierno. Insomma, non era meglio farsi da parte anziché fare lotta per andarlo a tirare?

Tabellino

Liverpool-Manchester City 0-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; J.Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner (29’ N.Keïta), Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino (72’ Sturridge), Mané. All. Jürgen Klopp

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Fernandinho; Mahrez, Bernardo Silva, David Silva, Sterling (76’ L.Sané); Agüero (65’ Gabriel Jesus). All. Josep Guardiola

Arbitro: Martin Atkinson

Ammoniti: 21’ Bernardo Silva, 56’ Agüero, 64’ B.Mendy, 90’ Wijnaldum



Espulsi: nessuno