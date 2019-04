Il Liverpool di Jurgen Klopp parte male contro il Southampton, va sotto in virtù dle gol di Long, la riprende nel finale di primo tempo con Keita e a dieci dalla fine la ribalta con il suo uomo più in ombra negli ultimi due mesi: Mohamed Salah. La rete dell'egiziano, siglata all'80', ha permsso così ai Reds si passare in vantaggio su un campo sempre duro e difficile. Sei minuti dopo Henderson chiude la pratica su assist di Firmino. Con questo prezioso successo il Liverpool si porta a quota 82 punti, a più due sul Manchester City di Guardiola, che ha una partita in meno, e tiene sempre più viva la lotta per il titolo in Premier League che quasi sicuramente si deciderà all'ultima giornata. La squadra di Klopp non è molto in forma ma ha cuore e grinta: basteranno per vincere il titolo?

La cronaca

Il Southampton passa in vantaggio dopo nove minuti con Shane Long che approfitta della spizzata di Hojbjerg, su palla scodellata da Bertand, stoppa tutto solo in area di rigore e batte Alisson. Al 16’ ecco la risposta del Liverpool con Salah che pennella per Mané che di testa trova la grande parata di Gunn, sulla ribattuta Keita la mette fuori. Il Southampton sfiora il raddoppio al 19’ con Bertrand che la mette bene per Long che da pochi passi non trova la porta. Il Southampton tiene e il Liverpool fa fatica ma al 36’ trova il pareggio con il bel colpo di testa di Keita su assist di Alexander Arnold. Mané ci riprova di testa al 38’ ma stacca prima e non arriva bene a stoccare di testa.

Nella ripresa parte più aggressivo il Southampton che mette pressione al Liverpool pur senza impegnare Alisson. Al 58’ Keita va giù in area di rigore sul contatto con Yoshida ma per l’arbitro non c’è nulla. Firmino e Fabinho ci provano dalla distanza al 59’ e 60’ ma senza risultato. Il Liverpool spinge alla ricerca del gol del vantaggio che puntualmente arriva al minuto 80’ con Salah che avvia un contropiede letale e rifinisce con un tiro di sinistro che non lascia scampo a Gunn. Matip lancia lungo per Firmino all'86', il brasiliano controlla, sterza e la mette in mezzo per Henderson che segna il 3-1

La statistica chiave

Primo gol in Premier League e con la maglia del Liverpool per Keita. Gol numero 18 in stagione in Premier League per Salah che con oggi segna il suo 50esimo gol nel massimo campionato inglese

Il tweet da non perdere

Il migliore

Mohamed Salah- Segna il gol pesantissimo da tre punti. Non segnava da due mesi e fino all’80’ aveva faticato e non poco a macinare gioco. Il suo contropiede letale fa felice Klopp e i tifosi dei Reds. Provvidenza.

Il peggiore

Pierre-Emile HOJBJERG- Gioca una discreta partita ma è colpevole sul contropiede di Salah che regala la vittoria al Liverpool. Disattento

Il tabellino

Southampton: Gunn, Valery, Vestergaard (83’ Austin), Yoshida, Bednarek, Bertrand, Ward-Prowse, Hojbjerg, Romeu (83’ Armstrong), Redmond, Long (62’ Sims)

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (59’ Milner), Matip, van Dijk, Robertson, Keita (88’ Lovren), Fabinho, Wijnaldum (59’ Henderson), Salah, Firmino, Mané

Reti: 9’ Long (S), 36’ Keita (L), 80’ Salah (L), 86' Henderson (L)

Ammoniti: Bednarek (S), Bertrand (S), Salah (L), Robertson (L), Henderson (L), Mané (L)