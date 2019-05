Il Manchester City è pronto a follie per blindare Pep Guardiola, che rumors di mercato inseriscono nella rosa dei candidati alla panchina della Juventus. Il club inglese, stando al tabloid 'Sun', è pronto a proporre al tecnico spagnolo un rinnovo condito da cifre da capogiro: per l'esattezza, un quinquennale da 100 milioni di sterline, 114 milioni di euro. L'attuale contratto di Guardiola, che percepisce 15 milioni di sterline all'anno, è in scadenza nel 2021. Il rinnovo frutterebbe al 48enne allenatore catalano 20 milioni si sterline all'anno.

Video - Guardiola chiude alla Juventus: "Non allenerò i bianconeri, resto al Manchester City" 00:27

Guardiola: "Il City deve vincere la Champions League"

" Alla fine saremo giudicati se vinceremo o no la Champions League "

E' il pensiero di Pep Guardiola, fresco di 'treble' nazionale completato con il trionfo in Fa Cup nella finale contro il Watford (6-0).

" So che se non lo faremo non sarà abbastanza. Con il Barcellona siamo stati fortunati a vincere la Champions due volte in quattro anni e la gente si aspetta che io sia qualcosa di speciale, che dobbiamo vincere la Champions League e questo è ancora vero "

Dall'arrivo di Guardiola nel 2016, il City, mai vincitore del trofeo, non è riuscito a superare lo scoglio dei quarti di finale.

" "In questo club, realizzare i record di punti e vincere le competizioni nazionali è incredibile. Ma la Champions League non si vince spesso, perché le squadre sono così buone, la competizione è davvero impegnativa. Ma vogliamo vincerla. "

Video - "Hai preso soldi da Abu Dhabi come Mancini?": la domanda del giornalista fa arrabbiare Guardiola 00:50