E' il City a trionfare nel 178esimo derby di Manchester: 2-0 senza discussioni allo United, in un match infuocato e deciso nella ripresa dalle reti di Bernardo SIlva e Sané, insieme agli erroracci di un David de Gea senza scusanti. Era il recupero della 31esima giornata: la band di Guardiola ipoteca il titolo salendo a 89 punti, a +1 dal Liverpool e con un calendario favorevolissimo a tre giornate dalla fine, in cui incontrerà Burnley, Leicester City e Brighton & Hove Albion. Lo United (a quota 64) si attarda nuovamente sulla strada per la Champions League: il quarto posto resta occupato dal Chelsea a 67 punti anche grazie al pesante tonfo dell'Arsenal a Wolverhampton, coi Wolves vittoriosi 3-1 e proiettati al 7° posto, che può valere una slot nella prossima Europa League.

Fred of Manchester United in action with David Silva and Bernardo Silva of Manchester City during the Premier League match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on April 24, 2019 in Manchester, United Kingdom.Getty Images

La cronaca della partita

Ritmi altissimi, come previsto, sin dai primi minuti. Match equilibrato in cui le due squadre si dividono le conclusioni insidiose: al 15' Smalling rischia l'autorete, andando in estirada sul pallone rasoterra di Sterling. De Gea, in ogni caso, non si fa sorprendere. Subito dopo, doppia chance per lo United: al 16' Fred ci prova con una gran botta dalla distanza, con palla fuori di poco. Una manciata di secondi più tardi, invece, arriva la volée di Lingard, che incrocia puntuale un bel cross di Pogba. Traiettoria larga non di molto. Al 18', torna a farsi vivo il City, con una violentissima staffilata mancina di Bernardo Silva su appoggio di David Silva: de Gea respinge a mani aperte. Infine, al 44', quando lo United cala d'intensità, Agüero appoggia in area per Sterling che, in area piccola, calcia in porta trovando, tuttavia, la miracolosa parata di de Gea.

Raheem Sterling of Manchester City shoots for goal under pressure from Fred, Victor Lindelof and Luke Shaw of Manchester United during the Premier League match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on April 24, 2019 in Manchester,Getty Images

Nella ripresa, la gara prende una svolta, che sorride al Manchester City. Al 9', gli Sky Blues si portano già in vantaggio: Gündogan libera sulla destra Bernardo Silva, che penetra in area puntando Shaw e batte di sinistro sul primo palo: palla rasoterra all'angolino e 1-0. Non certo impeccabile l'intervento di de Gea.

Bernardo Silva of Manchester City celebrates after scoring the opening goal during the Premier League match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on April 24, 2019 in Manchester, United KingdomGetty Images

Lo United barcolla e, al 56', rischia di sbandare con la conclusione dal limite di Agüero, che scheggia il palo esterno. Nel frattempo, poco prima del vantaggio, in campo era entrato Sané per sostituire l'infortunato Fernandinho. E' proprio il tedesco ad affondare lo United: Sterling parte veloce dalla metà campo e manda in porta dalla parte opposta Sané, il cui mancino rimbalza sul ginocchio di de Gea prima di entrare nello specchio. E' il 66', è 2-0 City ed è, di fatto, la parola "fine" al 178esimo derby di Manchester.

Leroy Sane of Manchester City celebrates scoring their second goal during the Premier League match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on April 24, 2019 in Manchester, United Kingdom.Getty Images

La statistica chiave

50 - Come i gol subiti in campionato dal Manchester United. Non andava così male dalla stagione 1978-79, quando a fine torneo i Red Devils di mister David Sexton ne incassarono 63.

Il tweet

Il migliore

Bernardo SILVA (Manchester City): ubriaca l'intera retroguardia dello United sino a farsene beffe al 6' della ripresa, quando manda al bar Shaw e beffa de Gea con un rasoterra sul primo palo. Ispiratissimo.

Il peggiore

David DE GEA (Manchester United): salva un gol già fatto su Sterling al 44', ma poi è decisivo in negativo sui due che hanno deciso il risultato. Si fa cogliere impreparato sul sui palo da Bernardo Silva al 51' e sul mancino di Sané, un quarto d'ora più tardi, si avventa come peggio non potrebbe. Ormai commette una gaffe a partita...

La dichiarazione

Bernardo SILVA (Manchester City, ai microfoni di Sky Sport): "Abbiamo giocato un primo tempo al di sotto delle nostre aspettative. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia e prevalso su una delle squadre, a mio avviso, più forti d'Europa. Vincere il derby di Manchester è qualcosa di unico. Il titolo? Mancano ancora tre partite e, in Premier, non ne esistono di semplici".

Bernardo Silva of Manchester City celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on April 24, 2019 in Manchester, United KingdomGetty Images

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-2

Manchester United (3-5-2): de Gea; Young, Smalling, Lindelöf; Darmian (83' Alexis Sanchez), Pereira (72' Lukaku), Fred, Pogba, Shaw; Lingard (83' Martial), Rashford. All. Solskjær.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Fernandinho (51' Sané), Gündogan (89' Danilo); Bernardo Silva, David Silva, Sterling; Agüero (89' Gabriel Jesus). All.: Guardiola.

Arbitro: André Marriner di Birmingham.

Gol: 51' Bernardo Silva (MC), 66' Sané (MC).

Note - Recupero 3+4. Ammoniti: Kompany, Pereira, Zinchenko, Shaw.